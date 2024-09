- Un autista ubriaco coinvolto in un incidente, con conseguenti ferite a quattro persone.

A Leipzig, quattro giovani hanno avuto un incidente stradale. Ancora ignote le cause, l'auto di un 19enne ha sbandato e ha urtato un semaforo e un palo dell'illuminazione, secondo i resoconti della polizia. Di conseguenza, il conducente e due dei suoi compagni di 18 e 19 anni sono stati portati in ospedale. Incredibilmente, il quarto passeggero di 19 anni è riuscito a lasciare l'ospedale dopo aver ricevuto cure mediche in day hospital.

Le autorità hanno sottoposto il conducente dell'auto al test del palloncino, rivelando un tasso alcolico nel sangue di 1.28%. Di conseguenza, l'unità di indagine sulla sicurezza stradale ha avviato un'inchiesta, sospettando un potenziale pericolo per la sicurezza stradale.

Il test del palloncino ha dato un risultato elevato, suggerendo che il conducente potesse essere ubriaco al momento dell'incidente. L'incidente ha causato danni consistenti al semaforo e al palo dell'illuminazione.

