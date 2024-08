- Un autista ubriaco causa un blackout.

Un 35enne della regione Alto Palatinato, precisamente di Schwandorf, ha esagerato con l'alcol e ha investito un palo dell'energia elettrica una sera di giovedì a Bodenwöhr. L'incidente ha causato un blackout per circa 20 famiglie. Il conducente ubriaco ha sbandato, urtando una recinzione, il palo dell'energia e un lampione.

Successivamente all'incidente, l'uomo ha chiamato un amico per chiedere aiuto. L'amico, arrivato in bicicletta, ha trovato l'uomo che cercava di fuggire dalla scena. Tuttavia, gli agenti di polizia sono intervenuti e hanno effettuato un test del tasso alcolico. I risultati sono stati sfavorevoli, poiché il livello di alcol nel sangue dell'uomo superava 1,5 per mille.

L'uomo è stato quindi costretto a fornire un campione di sangue. Al momento è sotto inchiesta per aver messo in pericolo il traffico. I danni finanziari dell'incidente hanno superato i 20.000 euro. Il fornitore di energia ha lavorato diligentemente per ripristinare l'energia, come riferito dalla polizia.

Le indagini sull'incidente hanno rivelato che le azioni dell'uomo hanno disturbato non solo la strada, ma anche la rete locale di [trasporti e telecomunicazioni], poiché diverse linee telefoniche sono state danneggiate nell'incidente. Per facilitare la comunicazione con le autorità e l'amico, sono state necessarie soluzioni alternative per i servizi di trasporto e telecomunicazioni.

