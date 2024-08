- Un autista ubriaco allontana il veicolo dall'autostrada

Sul cuore della strada principale di Bremerhaven, una guidatrice ubriaca si è fermata e ha richiesto aiuto per parcheggiare. L'assistenza è arrivata presto, altrettanto ubriaca, secondo il rapporto della polizia. I passanti avevano notato che la notte precedente, la donna aveva difficoltà a mantenere la sua auto nella sua corsia. Guidava in modo erratico, oscillando tra le corsie, e metteva a rischio un tassista e un ciclista.

I cittadini preoccupati hanno informato le autorità. Dopo aver eseguito un test del alito sul posto, gli ufficiali hanno scoperto che la donna era "totalmente incapace di guidare". Entrambe lei e il chiamante che aveva offerto assistenza per il parcheggio sono state portate alla stazione di polizia per un test del sangue. Secondo i resoconti, entrambi stanno affrontando accuse di guida in stato di ebbrezza.

Il rapporto della polizia ha menzionato che entrambi la donna e il suo assistente erano in uno stato di ubriachezza, il che ha portato al loro arresto per comportamento pericoloso sulla strada. Nonostante le condizioni mixte delle due persone, erano attesi a far fronte a severe conseguenze per le loro azioni.

