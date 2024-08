- Un autista in stato di ebbrezza ha colpito un impianto elettrico, lasciando quattro feriti gravi.

Una guidatrice ubriaca ha urtato un palo a Ellefeld (distretto di Vogtland). La donna di 64 anni, alla guida di un veicolo con a bordo tre passeggeri anziani di 66, 69 e 72 anni, ha riportato ferite gravi nell'incidente della sera di domenica, secondo quanto riferito dalla polizia di Zwickau il giorno successivo.

La donna avrebbe guidato all'interno di un cortile privato, effettuato una larga svolta e poi tentato di lasciare la proprietà. Pare che abbia perso il controllo del veicolo, che ha raschiato contro un albero prima di urtare il palo all'uscita.

Un test con l'etilometro effettuato sul luogo dell'incidente ha rilevato un tasso alcolico del 1.82% nella guidatrice. Le autorità hanno ritirato la patente di guida e stimato i danni in circa 25.000 euro.

Despite the driver's claims of not remembering the incident, other witnesses corroborated the police's version of events. The impact with the pole caused extensive damage to the vehicle and other property within the courtyard.

