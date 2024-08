- Un autista in sedia a rotelle aggredito a Flensburg

Una donna di 42 anni in sedia a rotelle è stata aggredita e rapinata a Flensburg. La donna è stata inizialmente portata in ospedale, ma poi dimessa, come riferito dalla polizia venerdì. Aveva denunciato che giovedì alla stazione, un uomo si era avvicinato a lei per primo. In seguito, l'ha seguita, l'ha spinta fuori dalla sedia a rotelle e si è dato alla fuga con la sua valigia in una direzione sconosciuta.

Il sospetto responsabile è descritto come alto circa 1,80 metri, con aspetto trasandato e che parla tedesco stentato. La polizia criminale ha avviato le indagini.

L'incidente a Flensburg è stato classificato come un reato grave a causa dell'aggressione e del furto. La comunità è invitata a essere vigile contro simili incidenti per garantire la sicurezza.

