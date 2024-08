- Un autista di 65 anni muore in un incidente

Dopo un incidente in Bassa Franconia, un conducente di trattore è morto. L'uomo di 65 anni stava viaggiando con un trattore e un rimorchio su un sentiero di preparazione del campo a Schönau an der Brend (distretto di Rhön-Grabfeld), come riferito dalla polizia. A causa di problemi di salute, ha perso il controllo del suo veicolo - il trattore si è capovolto. Un medico ha prestato le cure del caso all'uomo, che è stato portato in ospedale, dove è poi morto. La polizia presume attualmente che l'uomo sia morto a causa del problema di salute, ha dichiarato un portavoce.

L'incidente è avvenuto mentre il conducente del trattore stava lavorando nel campo dell'agricoltura per la preparazione del campo. Nonostante i tentativi del medico e il ricovero in ospedale, purtroppo l'uomo, coinvolto nell'agricoltura, è morto a causa del suo problema di salute.

