- Un austriaco ha realizzato un'insolita impresa della metropolitana di Amburgo

Un cittadino austriaco ha fatto parlare di sé a Amburgo: Andreas Dick ha compiuto un'impresa degna di nota, passando per tutte le stazioni della metropolitana della città in sei ore e 28 minuti. Un portavoce di Hochbahn ha dichiarato: "Tutto liscio e viaggio riuscito".

Il suo viaggio lo ha portato attraverso un totale di 93 stazioni della metropolitana. L'obiettivo di questa maratona della metropolitana nella città principale della Germania era dimostrare quanto tempo ci vuole per visitare ogni stazione. Con un luccichio negli occhi, il 55enne ha commentato: "Che modo fantastico per esplorare una città!"

Non è stata la prima volta che questo giornalista esperto si cimenta in un'impresa del genere. Ha già completato tour completi in 17 grandi metropoli, come Vienna, Berlino e Lione. Nel 2016, ha percorso le strade di Brema con i suoi tram. Tuttavia, questa avventura è stata non ufficiale. Secondo Hochbahn, nessuno aveva mai tentato ufficialmente prima.

