- Un aumento della presenza di polizia si sposta dal mercato del vino al mercato delle salsicce a Solingen

Festival-goers in Rhineland-Palatinate can expect to see more uniformed law enforcement officers at events. This is a response to the fatal knife attack at a folk festival in Solingen, which tragically claimed three lives and left eight injured. The SPD's Minister President, Alexander Schweitzer, announced this measure to bolster public confidence and deter potential wrongdoers.

L'episodio ha posto la sicurezza degli eventi al centro del dibattito. Ad esempio, gli organizzatori del Mainz Wine Market hanno recentemente rivisto le loro preoccupazioni per la sicurezza, come riferito da Rinaldo Roberto, portavoce della Presidenza della Polizia di Mainz. Analogamente, il più grande festival del mondo, il Wurstmarkt di Bad Dürkheim, sta rivedendo le sue misure di sicurezza.

An increased police presence

I piani di sicurezza, sviluppati in collaborazione con gli organizzatori degli eventi e altre parti interessate, tengono già conto di potenziali attacchi e scenari di danni significativi. Secondo Roberto, questi piani non richiedono una revisione immediata. Questi piani sono stati sviluppati nel tempo e vengono costantemente aggiornati e rivisti prima degli eventi.

I piani specificano anche linee guida per gli scambi di informazioni regolari tra tutte le parti responsabili. Questi scambi avvengono non solo prima degli eventi, ma anche durante le festività in corso, come accade attualmente al festival del Worms Backfisch.

È indiscutibile che la presenza della polizia agli eventi aumenterà dopo Solingen. Il ministro dell'Interno Michael Ebling (SPD) aveva già indicato questo. Roberto ha aggiunto che, oltre alla maggiore presenza, gli ufficiali riceveranno anche una formazione sulla sensibilità per garantire il servizio al pubblico.

Il sindaco di Mainz, Nino Haase (indipendente), ha sottolineato l'impegno della capitale del Reno-Palatinato per la sicurezza degli eventi. Secondo Haase, ogni evento deve avere un piano di sicurezza individuale, sviluppato in collaborazione con le autorità locali, la polizia e gli organizzatori. Mainz ha addirittura istituito un ufficio di coordinamento centrale per tutti i tipi di eventi da diversi anni.

Servizi di sorveglianza e sicurezza

La città di Worms, che ospita il grande festival del Backfisch, ha espresso shock per gli eventi di Solingen e si è prontamente rimessa in contatto con le forze dell'ordine. Il piano di sicurezza del festival è già robusto, avendo dimostrato la sua efficacia in passato.

A differenza di Solingen, il festival del Backfisch ha un numero limitato di punti di ingresso, tutti sorvegliati da un servizio di sicurezza privato. Il servizio di sicurezza gestisce le ammissioni e mantiene una costante vigilanza sul sito del festival e sui suoi dintorni con l'aiuto della polizia e degli ufficiali di enforcement municipali. L'area del festival è anche monitorata da telecamere.

La città di Worms opera un centro di comando chiamato 'Herzstück', dove la polizia, gli officiali della città e gli organizzatori degli eventi mantengono una costante presenza. Regolarmente, i pompieri e i servizi di emergenza visitano per rimanere informati sulla situazione generale, riflettendo una forte tradizione di collaborazione a Worms.

Analogamente, la città di Bad Dürkheim, che ospita il tradizionale Wurstmarkt con centinaia di migliaia di visitatori a settembre, mette in primo piano la sicurezza. Mantengono una comunicazione regolare con le autorità di sicurezza e hanno ajustato il loro piano di sicurezza in base al livello di minaccia attuale lo scorso anno. Se emergeranno ulteriori raccomandazioni dalle autorità, la città le implementerà prontamente.

Controlli casuali

Gli organizzatori del Festival del Film Tedesco a Ludwigshafen hanno menzionato che tra 2.000 e 3.000 visitatori frequentano il sito in qualsiasi dato momento. Per affrontare i sentimenti di sicurezza e prevenire potenziali incidenti, condurranno ora controlli casuali delle borse all'ingresso e limiteranno l'accesso, secondo il loro annuncio. although the police see no immediate threat, they will also increase their presence on weekends.

Avvertimento contro il dibattito surriscaldato

Nonostante le intense emozioni che circondano l'attacco tragico, il presidente del Ministero Schweitzer ha consigliato contro un discorso escalation. Ha invitato l'indagine a non portare a un'ulteriore erosione del sostegno per il diritto fondamentale all'asilo. Un consenso democratico su questioni come la deportazione e i limiti di immigrazione è necessario.

Attacco al coltello a Solingen

L'attacco al coltello a Solingen, nella Renania Settentrionale-Vestfalia, venerdì, ha lasciato tre morti. Il ufficio del Procuratore Generale Federale ha preso in carico l'indagine e si concentra su un sospetto di 26 anni, siriano, per omicidio e appartenenza all'organizzazione terroristica Islamic State (IS). Il sospetto è attualmente in custodia. Era destinato a essere deportato in Bulgaria lo scorso anno, ma i piani non si sono materializzati.

Solingen nella campagna elettorale statale

Casi come questi, che coinvolgono questioni di deportazione, non sono esclusivi della Renania Settentrionale-Vestfalia, secondo Schweitzer. L'indagine non è solo una preoccupazione per Solingen, ma coinvolge l'intero paese. Si aspetta che gli eventi di Solingen giocheranno un ruolo significativo nella campagna elettorale dello stato del Reno-Palatinato. L'attacco è considerato un atto terroristico e continuerà ad attirare l'attenzione.

