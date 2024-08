- "Un aumento dei prezzi delle mele sarebbe vantaggioso"

A causa delle condizioni meteorologiche rigide e umide, i coltivatori di mele tedesche si aspettano che il raccolto di quest'anno sia il più basso degli ultimi sette anni. In alcune zone agricole, il raccolto è quasi inesistente. Ne deriverà un aumento dei prezzi?

Christian Weseloh, direttore esecutivo della Federazione tedesca delle Associazioni di Produttori di Frutta e Verdura (BVEO), ha dichiarato a stern: "In genere, una produzione inferiore porta a prezzi più alti". Tuttavia, l'acquirente principale di mele in Germania è l'industria della grande distribuzione, che comprende grandi catene di supermercati come Rewe, Edeka, Kaufland, Lidl e Aldi, oltre ai discount. "Queste grandi aziende hanno un forte impatto sui prezzi".

Le mele verranno probabilmente immagazzinate e importate dall'estero

L'Ufficio federale di statistica tedesco prevede un raccolto di circa 734.000 tonnellate di mele quest'anno, pari al 26% in meno della media degli ultimi dieci anni e il raccolto più basso dal 2017.

Anche il raccolto dello scorso anno è stato scarso. Si prevede che quest'anno sarà circa il 22% inferiore alla media degli ultimi dieci anni. Nello stato federale meridionale, ci sono perdite del raccolto fino al 90%, come riportato dall'ufficio di statistica. Ad esempio, nella Sassonia - la terza regione di produzione di mele in Germania - si prevede un rendimento estremamente basso.

Quattro regioni tedesche importanti per la produzione di mele

"I territori più colpiti dalla coltivazione delle mele sono quelli dell'Est della Germania, intorno a Dresda", ha dichiarato Christian Weseloh. "Poi ci sono le zone lungo il Reno inferiore, in Baden-Württemberg e nell'Alte Land vicino ad Amburgo". In sostanza, la Germania ha solo quattro regioni importanti per la produzione di mele. Se una di queste regioni, come quella attuale, non produce molto, si nota.

"Sarebbe auspicabile che i prezzi delle mele aumentino a causa del cattivo raccolto tedesco", ha dichiarato Weseloh riguardo alle conseguenze. Non solo per aiutare gli agricoltori a coprire le spese, ma anche perché un aumento dei prezzi è necessario. Nel Nordovest dell'Europa, particolarmente in Germania, fattori come il dibattito sul salario minimo, la carenza di manodopera e le costose misure di modernizzazione stanno aumentando i costi di produzione.

"In un paese avanzato come la Germania, l'aumento dei costi di produzione è inevitabile. Pertanto, un aumento del livello dei prezzi per le mele è giustificato, soprattutto tenendo conto dell'origine". È importante che il commercio al dettaglio aumenti anche i prezzi per i prodotti locali.

Date le previsioni di un basso raccolto di mele e i costi di produzione elevati, gli agricoltori tedeschi potrebbero fare maggiore affidamento sull'importazione di mele dall'estero per soddisfare la domanda. L'aumento previsto dei prezzi delle mele potrebbe anche aiutare gli agricoltori a coprire le spese e giustificare i costi di produzione più elevati in un paese avanzato come la Germania.

