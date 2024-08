- Un auguri di compleanno a sorpresa in TV

Pochissimi giorni fa, il 26 luglio 2024, Sandra Bullock ha compiuto 60 anni. Ora, ha fatto gli auguri alla sua cara amica Hoda Kotb, che ha raggiunto lo stesso traguardo, in televisione negli Stati Uniti. Lunedì, la conduttrice del programma mattutino "Today" è stata sorpresa in diretta. ABC ha trasmesso un messaggio pre-registrato di Sandra Bullock.

"Io avevo così tante cose brillanti e divertenti preparate per te, per questo messaggio che ti avrebbero lasciato senza fiato, ma, sai, ragazza, sono solo troppo stanca," ha detto Sandra Bullock. Ma i fan non devono preoccuparsi per l'attrice. Ha spiegato: "Ero stanca perché ho dovuto scalare la montagna prima che tu arrivassi, per esplorare il terreno e vedere come stanno le cose, e per avere un'idea di come sia così da poterti informare."

Compire 60 anni è "dannatamente fantastico"

E come sta Sandra Bullock a 60 anni? "Dannatamente fantastico," lo definisce, "molto bello." E questo nonostante ciò che dice l'attrice di "Speed" riguardo alle aspettative della società su come potrebbe essere. Poi, Bullock ha usato alcune espressioni che sono state censurate in televisione mattutina. Ma, dice, alla sua età, puoi dire qualsiasi cosa.

Il messaggio televisivo di Sandra Bullock è arrivato come una sorpresa, considerato che la vincitrice dell'Oscar si era ritirata dalla vita pubblica nel 2022, dopo il suo ultimo film "The Lost City". Lo scorso anno, il suo compagno Bryan Randall è morto a soli 57 anni a causa della malattia del nervo ALS.

Dopo il suo messaggio a sorpresa su ABC, Sandra Bullock ha espresso la sua eccitazione per il suo 60° compleanno, dicendo: "È dannatamente fantastico, molto bello." Più tardi nella trasmissione, ha condiviso i suoi pensieri sulle aspettative sociali sull'invecchiamento, dicendo: "Le persone sembrano volere che temiamo come potrebbe essere quando ci arriviamo, ma sono qui per dirti che non è così male."

Leggi anche: