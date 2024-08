- Un attore associato alla filmografia di Tarantino è stato ancora una volta arrestato.

Michael Madsen, 66 anni, è stato trattenuto nel fine settimana. La polizia di Malibu ha preso in custodia l'attore, famoso per i suoi ruoli nei film di Quentin Tarantino, con l'accusa di violenza domestica. La moglie dell'attore, DeAnna Madsen, 64 anni, sarebbe la vittima. Un portavoce dell'attore ha dichiarato al magazine statunitense 'Variety': "È stata una discussione tra Michael e sua moglie e speriamo che la situazione si risolva per il meglio per entrambi". Dopo aver pagato una cauzione di $20,000, Madsen è stato rilasciato.

Precedenti con la legge

Non si tratta del primo scontro con la legge per Michael Madsen. Nel febbraio 2022 è stato arrestato con l'accusa di violazione di proprietà privata. Gli agenti di polizia lo hanno arrestato nella sua residenza di Malibu e lo hanno portato via in manette.

Madsen ha trascorso quattro giorni in prigione nel 2019 a seguito di un incidente di guida in stato di ebbrezza. È stato condannato a cinque anni di probation. Era stato anche arrestato per guida in stato di ebbrezza nel 2012 e aveva dovuto seguire un programma di riabilitazione di 30 giorni.

Prima dell'incidente di violazione di proprietà nel 2022, Madsen aveva subito una perdita dolorosa. Suo figlio Hudson è morto a 26 anni. Madsen è sposato con DeAnna Madsen dal 1996 e insieme hanno altri due figli. È noto per il suo ruolo di "Reservoir Dogs".

Collaboratore frequente di Tarantino

Madsen ha recitato in numerosi film di Quentin Tarantino, tra cui "Reservoir Dogs", "Kill Bill" e "Once Upon a Time... in Hollywood". Ha anche recitato in "Thelma & Louise" e "James Bond 007 - Die Another Day".

Non sto giustificando le sue azioni, ma considerando il suo passato, questo potrebbe essere un'altra triste incomprensione per Michael Madsen. Nonostante i suoi numerosi problemi legali, è sempre riuscito a tornare alla sua carriera di attore.

