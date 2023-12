Un attivista di Hong Kong fugge nel Regno Unito citando la "stretta sorveglianza" da parte della polizia di sicurezza nazionale dopo il suo rilascio in carcere

In un post su Facebook, Tony Chung, 22 anni, ha dichiarato di aver affrontato una "stretta sorveglianza" da parte della polizia di sicurezza nazionale dopo il suo rilascio dal carcere a giugno, dopo aver scontato una condanna per secessione in base a una dura legge sulla sicurezza. Ha anche affermato che gli agenti hanno sfruttato la sua scarsa situazione finanziaria nel tentativo di indurlo a diventare un informatore a pagamento.

"Ho temuto di uscire di casa, di usare il telefono in pubblico e mi sono preoccupato della possibilità di essere nuovamente arrestato da agenti della polizia di sicurezza nazionale per le strade", ha dichiarato. "Ogni incontro con gli agenti della polizia di sicurezza nazionale mi riempiva di paura, temendo che potessero accusarmi di aver messo in pericolo la sicurezza nazionale e che mi chiedessero di dimostrare la mia innocenza".

La CNN ha contattato l'Ufficio di sicurezza di Hong Kong, il Dipartimento di sicurezza nazionale e il Dipartimento dei servizi correzionali per un commento sulle affermazioni di Chung.

Chung ha detto di essere arrivato in Gran Bretagna passando per il Giappone dopo aver ottenuto dalla polizia il permesso di recarsi a Okinawa per un viaggio natalizio.

Chung si unisce a un esodo di attivisti fuggiti da quando Pechino ha imposto a Hong Kong, più di tre anni fa, un'ampia legge sulla sicurezza nazionale, a seguito di quasi un anno di proteste pro-democrazia che hanno scosso la città.

I critici della legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong - che criminalizza la secessione, la sovversione, il terrorismo e la collusione con potenze straniere e prevede una pena massima dell'ergastolo - sostengono che sia stata usata per schiacciare il movimento di opposizione della città, rivedere il sistema elettorale, mettere a tacere i media che si esprimono apertamente e paralizzare la società civile un tempo vivace.

Ma il governo di Hong Kong e le autorità cinesi hanno ripetutamente respinto queste critiche e hanno affermato che la legge ha aiutato la città a "ripristinare la stabilità" dopo le proteste del 2019.

All'inizio del mese, Agnes Chow, uno dei volti più importanti del movimento pro-democrazia, ha rivelato di essere fuggita in Canada e di non voler tornare a Hong Kong per rispettare le condizioni di libertà provvisoria, mentre la polizia indaga sulle accuse di aver messo in pericolo la sicurezza nazionale.

La polizia di Hong Kong ha recentemente imposto una taglia di 1 milione di HK$ (128.000 dollari) su una serie di attivisti democratici che vivono in esilio autoimposto, in un'azione condannata da Stati Uniti e Regno Unito.

Tutti i ricercati vivono ora negli Stati Uniti, in Canada, in Gran Bretagna e in Australia, che hanno sospeso i trattati di estradizione con Hong Kong a causa delle preoccupazioni legate alla legge sulla sicurezza.

Attivista adolescente

Chung era solo un adolescente quando si è impegnato in politica.

Nel 2016 ha co-fondato Studentlocalism, un gruppo a favore dell'indipendenza, che si è sciolto poco prima che Pechino imponesse la legge sulla sicurezza nazionale nel 2020.

All'epoca, i sostenitori dell'indipendenza dalla Cina erano una minoranza molto ai margini dell'ampio movimento democratico di Hong Kong. Ma durante le grandi e talvolta violente proteste democratiche che hanno imperversato per mesi nel 2019, le richieste di maggiore autonomia, e persino di indipendenza, sono diventate più comuni, allarmando Pechino.

L'anno successivo Pechino ha imposto a Hong Kong la sua nuova legge sulla sicurezza nazionale.

Pochi mesi dopo l'entrata in vigore della legge, Chung è stato arrestato dalla polizia di Hong Kong con l'accusa di secessione ai sensi della legge sulla sicurezza, in seguito alla notizia che aveva intenzione di chiedere asilo al consolato statunitense.

Nel 2021 è stato condannato a un totale di 43 mesi di carcere per aver cercato di separare la città dalla Cina e per riciclaggio di denaro.

A giugno è stato rilasciato e la polizia lo ha sottoposto a un ordine di sorveglianza di un anno.

Ma Chung ha affermato che la polizia di sicurezza nazionale ha arbitrariamente inasprito la sorveglianza, richiedendo incontri con lui ogni due o quattro settimane, interrogandolo su ogni dettaglio delle sue attività, comprese le informazioni sulle persone con cui era in contatto e sul contenuto delle loro conversazioni.

Ha detto che le autorità hanno anche imposto restrizioni che gli hanno reso difficile trovare lavori temporanei. Chung ha ipotizzato che le autorità siano venute a conoscenza delle sue difficoltà finanziarie e gli abbiano proposto di pagargli un compenso come informatore.

"Negli ultimi sei mesi, senza alcun reddito da lavoro, gli agenti della polizia di sicurezza nazionale hanno continuato a costringermi e a indurmi a unirmi a loro", ha dichiarato Chung su Facebook.

A settembre, gli agenti della polizia di sicurezza nazionale gli hanno anche proposto di fare un viaggio nella Cina continentale. Ha detto che temeva di essere estradato nella Cina continentale e ha rifiutato la proposta.

Prima di fuggire in Canada, la collega attivista Chow ha anche affermato che, come condizione per riavere il suo passaporto dalla polizia, ad agosto ha dovuto recarsi con le autorità nella città cinese di Shenzhen, appena oltre il confine con Hong Kong.

All'inizio del mese, la polizia di Hong Kong ha confermato di aver restituito il passaporto a Chow per permetterle di studiare all'estero e di aver prolungato la sua cauzione. Non ha parlato del suo racconto del viaggio a Shenzhen.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com