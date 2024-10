Un attacco mortale interrompe la presentazione delle braccialette per la competizione della settimana dell'orso grasso 2024

È diventata una tradizione annuale che inizia a mezzogiorno ET del mercoledì, il voto pubblico per il rinomato Concorso dell'Orso Grosso è previsto per iniziare. Quest'anno segna il 10º anniversario del concorso e serve come un promemoria crudele del mondo naturale brutale nella wilderness dell'Alaska di Katmai.

Il pubblico è invitato a partecipare al processo di voto online, che si estende fino all'8 ottobre. Il vincitore verrà dichiarato quella stessa sera. Il primo scontro vede Orso 519, una femmina subadulta caratterizzata dalla sua pelliccia marrone ispida, orecchie dritte e arti snelli, contro 909 Junior, una femmina quasi 4enne distinta dalle sue orecchie ampiamente distanziate.

Secondo il sito di Katmai, un incredibile 1,4 milioni di voti sono stati espressi per gli orsi provenienti da oltre 100 paesi durante il concorso del 2023. Questo titolo ambito è andato a un orso madre protettivo chiamato 128 Grazer.

Comprendere il Concorso

Se hai mai partecipato a un pool di scommesse NCAA per il torneo di basket, sarai familiare con la competizione a eliminazione diretta del concorso.

Gli orsi partecipano a daily head-to-head contests, utilizzando un sistema di eliminazione singola. L'orso che raccoglie il maggior numero di voti online passa al round successivo.

Pronto a esprimere il tuo voto per il tuo orso grasso preferito? Naviga su fatbearweek.org per offrire il tuo sostegno.

Un mini-concorso per Junior Fat Bear si è già svolto, con Orso 909 Jr. che ne è uscito vittorioso.

L'Attacco a Katmai

Ogni anno, gli orsi si radunano alle cascate Brooks e al fiume Brooks di Katmai per banchettare con i salmoni e ingrassare prima del lungo e impegnativo letargo invernale. Gli spettatori possono assistere a queste spedizioni di pesca in diretta sui cam di Explore.org. Questo può essere particolarmente coinvolgente.

Tuttavia, i spettatori di lunedì hanno assistito a più di quanto si aspettassero quando Orso No. 469, un maschio, ha attaccato, ucciso e alla fine ha eliminato Orso No. 402, una femmina di dimensioni simili, nel fiume Brooks.

Questo evento drammatico ha portato al ritardo della pubblicazione dei bracket di un giorno mentre il personale del parco e del concorso si riorganizzava.

Il National Park Service e Explore.Org hanno condiviso una versione modificata del filmato, accompagnata da commenti, su YouTube.

Nelle loro dichiarazioni, gli esperti erano incerti sulla motivazione dell'attacco, definendolo insolito. Orso 402 viene mostrato mentre cerca di fuggire dal maschio predatore, ma alla fine non ci riesce. Gli esperti hanno ipotizzato che sia morta probabilmente per annegamento.

"We adore the bears," ha detto Mike Fitz, naturalista residente di Explore.org, nei commenti. "But yet again, it serves as a sobering reminder of how powerful and intimidating these animals truly are. 402 is a beloved bear to us all, and I must confess, I struggle to find the right words... this is a difficult sight to behold."

Divieto di Pesca Temporaneo

Ci sono stati alcuni incidenti recenti di interazione uomo-orso difficili nella regione del fiume Brooks.

Il personale del National Park Service ha osservato quattro incidenti tra il 18 e il 29 settembre in cui gli orsi sono stati forniti di pesci da pescatori, secondo una dichiarazione separata del NPS.

Ciò ha portato alla chiusura temporanea del corridoio del fiume Brooks a tutti i pescatori, ad eccezione degli utenti di sussistenza, sotto le cascate Brooks fino al 31 ottobre, a meno che il sovrintendente del parco non risolva prima il divieto.

Gli orsi che accettano cibo dalle persone possono perdere la loro paura degli esseri umani, aumentando il rischio per una situazione potenzialmente pericolosa per entrambe le parti, ha notato il NPS.

