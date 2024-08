Un attacco massiccio di droni danneggia gli aeroporti russi

Le forze ucraine tentano regolarmente di attaccare le basi aeree russe con i droni. Si ritiene che l'attacco più grande finora sia stato quello in cui Kyiv ha causato danni agli aerei.

Un attacco con droni ucraino ha causato danni a una base aerea russa. Le immagini satellite di Planet Labs PBC del mercoledì, ottenute dall'agenzia di stampa AP, mostrano due hangar colpiti alla base di Borisoglebsk, nonché detriti sparsi intorno. Lo scopo dei hangar non era chiaro initially. Le immagini hanno mostrato anche due caccia che sembravano danneggiati.

C'erano segni di un altro impatto sull'asfalto alla base di Sawaslejka. Tuttavia, i caccia da combattimento lì non sembravano aver subito danni.

Nelle prime ore di mercoledì, l'Ucraina ha eseguito il suo attacco più massiccio contro le basi aeree russe dal'inizio dell'invasione russa nel febbraio 2022. Secondo il servizio di intelligence ucraino SBU, quattro basi aeree russe sono state attaccate con droni a lungo raggio.

Oltre alla base di Borisoglebsk menzionata sopra, le basi di Voronezh, Sawaslejka e Kursk sono state anche prese di mira, ha dichiarato il servizio di intelligence. Secondo lo stato maggiore ucraino, i caccia russi SU-35 sono stanziati in questi luoghi. Non si sa se ci sia stato danno negli altri siti oltre a Borisoglebsk.

L'attacco coordinato mirava a limitare le capacità della forza aerea russa, che ha ripetutamente attaccato le posizioni ucraine e l'infrastruttura civile con bombe guidate, secondo i resoconti ucraini.

In seguito, la Russia ha dichiarato che non c'è stato alcun danno. In totale, sono stati abbattuti 117 droni e diversi missili.

L'uso dei droni negli attacchi ucraini contro le basi aeree russe continua, come dimostrato dallo strike di successo alla base di Borisoglebsk. despite Russia claiming no damage, satellites detected two damaged fighter jets and damaged hangars at the site.

