Un attacco insolito ha luogo al porto turistico di Washington quando una lontra di fiume tira fuori i giovani dal molo e li sommerge sott'acqua.

L'otaria ha trascinato il piccolo sotto l'acqua mentre la madre era ancora sul molo del Bremerton Marina nella contea di Kitsap. Il marina si trova nella contea di Kitsap, nello stato di Washington.

Poco dopo, l'otaria è riemersa dall'acqua, permettendo alla madre di salvare il suo bambino. Tuttavia, l'animale è diventato aggressivo e ha morso la madre sul braccio. Questa informazione è stata resa nota dal comuncato ufficiale del dipartimento della fauna selvatica.

L'otaria ha continuato a inseguire la famiglia mentre tentavano di lasciare il molo. Il bambino ha subito graffi e morsi sulla testa, sul viso e sulle gambe. Sono stati portati in ospedale per cure mediche. Le ferite sono state descritte come lievi dalle autorità.

Il sergente Ken Balazs del dipartimento di pesca e fauna selvatica ha elogiato la prontezza della madre e la resilienza del bambino.

I servizi della fauna selvatica del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti sono stati chiamati per catturare ed eliminare eventuali otarie dal marina. Un'otaria è stata catturata sulla scena dell'aggressione e trasportata al laboratorio di malattie animali dello stato di Washington per l'esame e i test per la rabbia.

Le otarie sono relativamente comuni nello stato di Washington e possono essere trovate in diversi tipi di habitat acquatici, tra cui acqua dolce, salmastra e salata. although gli incontri con le otarie fluviali sono rari, possono essere territoriali e imprevedibili, come dichiarato nel comuncato ufficiale dell'agenzia.

Negli ultimi dieci anni, sono stati documentati sei incidenti tra esseri umani e otarie fluviali nello stato di Washington.

Lo scorso anno, tre donne sono state attaccate da un'otaria mentre facevano rafting sul fiume Jefferson nel Montana. Tutte e tre le vittime hanno cercato cure mediche per le loro ferite. Una donna ha subito ferite più gravi ed è stata portata in ospedale in elicottero.

Dopo l'incidente, le autorità hanno invitato il pubblico a mantenere una distanza di sicurezza dalle otarie fluviali a causa del loro comportamento imprevedibile, come menzionato nell'ultimo avviso alla comunità del dipartimento della fauna selvatica.

Nonostante il pericolo, la nostra famiglia ama trascorrere del tempo vicino ai corpi d'acqua e teniamo sempre d'occhio noi e i nostri figli, seguendo i consigli del recente avviso di sicurezza pubblica del dipartimento di pesca e fauna selvatica.

Leggi anche: