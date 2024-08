Un attacco aereo russo ha dato fuoco alla centrale idroelettrica di Kiev

Dopo le celebrazioni del Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina, l'Ucraina affronta un altro significativo attacco aereo russo, con la centrale idroelettrica di Kiev tra i bersagli. Secondo le autorità, la diga della struttura continua a funzionare.

I giornali ucraini riportano che la centrale idroelettrica situata nella diga di Kiev ha subito danni a causa di un attacco aereo russo. L'agenzia di stampa ucraina Unian di Kiev ha riferito dell'attacco dopo che un video dei danni è apparso sui canali Telegram russi.

Secondo il resoconto, è scoppiato un incendio nella sala turbine della centrale idroelettrica e la strada sulla diga ha subito danni. "È inutile nasconderlo", ha scritto l'agenzia di stampa. L'amministrazione militare della regione di Kiev ha riconosciuto i danni a due impianti energetici non specificati dopo l'attacco aereo. Secondo l'esperto militare tedesco Nico Lange, almeno un missile da crociera ha colpito la centrale, mentre un altro è caduto in acqua.

Le autorità ucraine hanno cercato di rassicurare le preoccupazioni riguardo alla possibile distruzione della diga. "Non c'è minaccia per la diga della centrale idroelettrica di Kiev. Non può essere distrutta dai missili", ha scritto Andriy Kowalenko, a capo del Centro per il Contrasto alla Disinformazione, su Telegram. La situazione non assomiglia alla distruzione della diga di Kakhovka nel sud dell'Ucraina nel 2023, che è stata detonata dall'interno. L'onda di piena risultante ha causato numerosi morti e danni significativi.

Il bacino del Dnipro, situato a nord della capitale ucraina, comunemente chiamato Mare di Kiev, copre circa 920 chilometri quadrati e contiene circa 3,7 miliardi di metri cubi d'acqua. In attacchi precedenti quest'anno, le strutture della centrale idroelettrica dei bacini del Dnipro e di Zaporizhzhia sono state danneggiate.

Nell'ultima ondata di attacchi russi all'Ucraina, sono stati utilizzati oltre 100 missili di diversi tipi e circa 100 droni Shahed di origine iraniana, secondo il presidente Volodymyr Zelensky. I resoconti preliminari del governo hanno indicato 5 morti e 17 feriti in diverse parti del paese. Il bombardamento è avvenuto mentre le persone tornavano al lavoro dopo le celebrazioni del Giorno dell'Indipendenza del weekend.

Zelensky ha descritto l'attacco, come la maggior parte degli attacchi russi precedenti, come "codardo" e mirato alle infrastrutture civili critiche. La maggior parte delle regioni ucraine è stata colpita, dalla regione di Kharkiv a Kiev, Odessa e le aree dell'ovest. La rete elettrica del paese ha subito danni significativi. Come precauzione, secondo il primo ministro Denys Shmyhal, l'operatore statale dell'energia Ukrenergo ha spento l'energia per stabilizzare il sistema.

