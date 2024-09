Un atleta ugandese subisce bruciature da parte di un suo partner

Rebecca Cheptegei, un'atleta ugandese che si è classificata al 44º posto nella maratona alle Olimpiadi di Parigi del 2024, è attualmente in ospedale con gravi ustioni dopo che il suo boyfriend avrebbe tentato di bruciarla viva nella loro casa nella contea di Trans Nzoia, in Kenya. Purtroppo, Cheptegei non è un'eccezione in questo triste trend.

Si presume che Cheptegei abbia subito ustioni estese dopo che il suo partner, durante una discussione, ha acquistato un contenitore di benzina e gliel'ha versato addosso prima di accenderla. L'incidente è avvenuto domenica. I vicini sono intervenuti e sono riusciti a salvare la runner, che è stata quindi portata in ospedale. Purtroppo, anche l'allegato aggressore ha subito ustioni gravi.

Il comandante della polizia della contea di Trans Nzoia, Jeremiah ole Kosiom, ha confermato l'incidente, dichiarando che la coppia aveva avuto una discussione fuori casa, durante la quale l'uomo avrebbe versato benzina sulla donna e acceso il fuoco. La famiglia di Cheptegei ha rivelato che lei aveva recentemente acquistato un terreno nella contea di Trans Nzoia, specificamente per essere più vicina ai numerosi centri di allenamento sportivi della zona.

L'incidente inquietante si aggiunge a una crescente preoccupazione per la preoccupante tendenza di violenza contro le atlete femminili in Kenya. In un'eco agghiacciante di eventi recenti, Damaris Mutua, un'altra runner, è stata trovata strangolata in una casa a Iten, un noto hub per i runner, nel aprile 2022. Agnes Tirop, una runner di resistenza con record, ha subito una sorte simile nella stessa città, solo pochi mesi prima. Purtroppo, anche gli atleti maschi non sono stati risparmiati. Il steeplechase ugandese Benjamin Kiplagat è stato tragicamente accoltellato da assalitori a Eldoret, in Kenya, nel dicembre dell'anno precedente.

Nonostante la sua recente posizione alle Olimpiadi di Parigi, Cheptegei ha anche ricevuto elogi, avendo vinto l'oro ai Campionati del Mondo di Corsa in Montagna e Trail del 2022 a Chiang Mai, in Thailandia.

I centri di allenamento sportivi nella contea di Trans Nzoia erano un richiamo per Cheptegei, offrendo opportunità per migliorare le sue abilità atletiche. Questo triste incidente serve come un'amara ricord

