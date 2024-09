Un atleta di spicco propone di lasciare una medaglia olimpica rubata a un rapinatore di medaglie in volontà al suo recupero.

Sessantacinquenne Csongradi ha conquistato l'oro olimpico nella gara a squadre di sciabola maschile durante i Giochi estivi del 1988 a Seoul, in Corea del Sud.

Tuttavia, il tesoro più prezioso della sua vita gli è stato strappato via quando la sua casa è stata svaligiata nella notte del 10 settembre, mentre il pensionato dormiva profondamente.

"Non sono riuscito a rilassarmi e a festeggiare negli ultimi due weeks a causa dei costanti promemoria della mia medaglia olimpica rubata", ha rivelato Csongradi al sito dello Sport Ungherese.

"Gli darei tutto, ma chiedo solo che mi restituisca quel gingillo senza valore che per lui non ha significato. Lascialo nella cassetta delle lettere e consideralo. Se vuoi, non finirà in un museo secondo il mio testamento; invece, lo lascerò a lui".

Csongradi ha condiviso che la medaglia era al sicuro in un armadio. Ha continuato: "Avrebbe potuto prendere altri oggetti di valore, ma non c'è spiegazione per cui si sia concentrato solo su quella medaglia. Ha anche toccato numerosi oggetti, lasciando diverse impronte digitali, ma purtroppo non c'è modo di identificarle. Non so come fare per farglielo capire: non voglio fargli del male... possiamo sicuramente trattare".

Nonostante il suo successo olimpico nella scherma con la sciabola, l'entusiasmo di Csongradi per gli altri sport non è mai diminuito. Nel raccontare l'incidente, Csongradi ha espresso la speranza che il ladro possa tornare a guardare gli eventi che amava, in particolare gli sport.

