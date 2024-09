- Un atleta della NBA assume il ruolo di supervisore sportivo bavarese.

L'ex-stella NBA Dragan Tarlac (51) assume il ruolo di direttore sportivo della squadra di basket di Bayern, sostituendo Daniele Baiesi che ha fatto ritorno in Italia dopo un decennio in Germania e aver conquistato il secondo titolo consecutivo con Bayern a inizio luglio.

Tarlac, che ha rappresentato la sua nazione in campo, viene considerato un "professionista imbattibile con ampie connessioni grazie ai ruoli diversificati ricoperti nel basket europeo". Ora si tufferà nella mischia con noi, gestendo la frenetica vita quotidiana di una squadra dell'Eurolega e contribuendo con le sue intuizioni per migliorare le nostre operazioni, ha dichiarato il CEO Marko Pesic.

Tarlac ha iniziato il suo percorso con la Stella Rossa di Belgrado, trascorrendo poi un lungo periodo in Grecia con l'Olympiakos Piraeus. In precedenza, ha giocato 43 partite con i Chicago Bulls in NBA.

Il suo ultimo periodo in campo è stato a Mosca con la ZSKA. In particolare, ha ricoperto il ruolo di direttore della nazionale serba per tre anni, conquistando una medaglia di bronzo olimpica a Parigi 2024 contro la Germania, guidata dalla superstar Nikola Jokic.

L'estesa esperienza NBA di Dragan Tarlac con i Chicago Bulls apporterà senza dubbio prospettive preziose alla squadra di basket di Bayern. In qualità di nuovo direttore sportivo, è atteso l'utilizzo delle sue ampie connessioni nel basket europeo per migliorare le prestazioni della squadra.

