Un atleta dei CrossFit Games muore durante una gara al lago del Texas.

L'atleta deceduto è risultato essere il serbo Lakar Dukic, 28 anni, secondo i registri dell'ufficio del medico legale della contea di Tarrant. Non è stata ancora indicata la causa del decesso, come di giovedì pomeriggio.

La polizia presente all'evento di Fort Worth ha ricevuto una chiamata poco prima delle 7 del mattino riguardo a un concorrente che "era stato visto per l'ultima volta in acqua e... non è riemerso", e tale persona è stata poi dichiarata morta sulla scena, secondo la polizia di Fort Worth.

"Il nostro pensiero è con la famiglia, gli amici e i compagni atleti di Lazar", ha dichiarato CrossFit Games su X. "In segno di rispetto per la famiglia e in collaborazione con il dipartimento di polizia di Fort Worth, forniremo aggiornamenti quando possibile".

La gara di nuoto di 800 metri della mattina di giovedì si è svolta al Marine Creek Lake, dopo che gli atleti avevano partecipato a una corsa di 3,5 miglia, secondo CrossFit. Gli eventi rimanenti previsti per giovedì sono stati annullati, i cui organizzatori hanno dichiarato che avrebbero rivalutato più tardi nella giornata per determinare se l'itinerario per i prossimi tre giorni della competizione sarebbe andato avanti come previsto.

CrossFit Games è un evento di quattro giorni che attira atleti da tutto il mondo e viene ampiamente considerato come il massimo test di capacità fisiche.

Il CEO di CrossFit, Don Faul, ha dichiarato di sentirsi "spezzato" per la tragedia e che l'azienda sta "faccendo tutto il possibile in questo momento tragico per supportare la famiglia e la nostra comunità".

"Una pianificazione estesa" è involved in ogni competizione dei CrossFit Games, inclusa una documentata pianificazione della sicurezza con personale presente durante l'evento, ha dichiarato Faul. I dettagli del processo di pianificazione e esecuzione dell'evento faranno parte delle indagini sull'incidente di giovedì, ha aggiunto.

Atleta noto per la sua "gentilezza, umorismo e natura di supporto"

Dukic è stato dichiarato morto alle 10:24, secondo l'ufficio del medico legale.

L'incidente sta essere investigato e sono stati informati i detective della omicidi, secondo la polizia.

CrossFit ha dichiarato giovedì di "collaborare appieno con le autorità e di fare tutto il possibile per supportare la famiglia in questo momento".

Il dipartimento dei vigili del fuoco di Fort Worth è intervenuto sul luogo dopo la chiamata al 911 come "risorsa di ricerca e soccorso", ha dichiarato il portavoce Craig Trojacek durante la conferenza stampa.

"Abbiamo fatto intervenire le nostre squadre di sommozzatori, abbiamo fatto intervenire i nostri investigatori di incendi con i loro droni, cercando di aiutare a localizzare la persona scomparsa", ha dichiarato Trojacek. "Siamo stati in grado di recuperare il corpo dall'acqua poco più di un'ora dopo aver fatto entrare il primo sommozzatore in acqua".

Una squadra della omicidi della polizia è intervenuta sulla scena dopo il recupero del corpo dell'atleta, ha dichiarato il sergente Lee Wagner della polizia di Fort Worth.

"Questa è stata una giornata tremenda per tutti coloro che hanno partecipato a questi eventi e ci spezza il cuore vedere tutti che piangono per ciò che è successo oggi", ha dichiarato Wagner durante la conferenza stampa.

La marca di energy drink FITAID ha dichiarato in un post su Facebook che Dukic era un "membro amato del nostro team e come una famiglia in questi anni.

"Il nostro cuore è spezzato", si legge nel post.

Una raccolta fondi su GoFundMe è stata organizzata da FITAID per la famiglia di Dukic. L'atleta era "conosciuto per la sua gentilezza, il suo umorismo e la sua natura di supporto", si legge sulla pagina della raccolta fondi.

"Dopo anni di passione per il waterpolo nella sua terra natale, il suo debutto ai CrossFit Games del 2021 ha segnato l'inizio di una carriera straordinaria. Ha condiviso un legame speciale con suo fratello Luka, introducendolo a CrossFit e guidandolo lungo il cammino", si legge nella dichiarazione sulla raccolta fondi.

Cole Learn, un atleta dei CrossFit Games che ha assistito all'incidente, ha dichiarato alla CNN affiliata WFAA di essere "assolutamente devastato" dalla morte di Dukic.

