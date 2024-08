- Un assistente di campagna è stato aggredito con un pigmento rosso durante un raduno politico.

La fondatrice di BSW, Sahra Wagenknecht, ha interrotto il suo discorso a Erfurt a causa di un inatteso disturbo. Un misterioso liquido di colore rosso è stato scagliato verso di lei dalla folla. Un fotografo dell'agenzia dpa ha riferito questo piccolo incidente, dove Wagenknecht, di 55 anni, è riuscita a evitare il getto. La sicurezza ha prontamente catturato il colpevole e lo ha portato via in manette.

L'arma improvvisata dell'aggressore

Come riferito dal portavoce di BSW per la Turingia, Steffen Quasebarth, Wagenknecht è rimasta illesa ma scossa dall'accaduto. Il liquido ha colpito la sua testa, petto e collo. Quasebarth ha indicato che il liquido era appiccicoso e persistente. Sembra che il sospetto abbia utilizzato una siringa improvvisata per questo atto malvagio, ha aggiunto.

Incidenti precedenti che hanno coinvolto Wagenknecht

La storia si ripete, poiché Wagenknecht ha già vissuto un'esperienza simile in passato. Nel maggio 2016, durante il congresso della Sinistra a Magdeburgo, uno studente le ha tirato una torta in faccia per protestare contro la sua posizione sulla politica dei rifugiati.

