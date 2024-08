- Un assalitore armato di coltello sulla A7 fermato da un proiettile nella gamba.

Un autista che ha minacciato gli agenti di polizia sull'A7 vicino a Neumünster con un coltello è stato fermato solo quando è stato colpito alla gamba. Il 55enne aveva guidato in modo spericolato su tutte le corsie e "giocato selvaggio" nel pomeriggio di lunedì, secondo un portavoce della polizia. Il suo veicolo poi è capovolto e si è ribaltato sul tetto. Il comportamento è stato anche testimoniato da due unità sotto copertura che si trovavano nelle vicinanze.

Quando gli agenti hanno cercato di aiutare l'autista, egli avrebbe risalito dal finestrino dell'auto e si sarebbe avvicinato a loro con un lungo coltello. Gli agenti hanno quindi sparato due colpi di avvertimento, ma l'uomo ha continuato ad avanzare, portando loro a fermarlo con un colpo mirato alla coscia.

L'uomo è stato quindi portato in un ospedale, dove la sua vita non era in pericolo. L'A7 è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni tra le uscite Neumünster Nord e Neumünster-Mitte. Non erano disponibili ulteriori dettagli.

L'incidente sull'A7 vicino a Neumünster è stato classificato come un caso di aggressione grave e potenziale reato a causa del comportamento minaccioso dell'autista con un coltello. Nonostante fosse ferito, l'uomo è stato accusato di tentato aggressione a pubblico ufficiale con arma da fuoco.

Leggi anche: