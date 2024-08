- Un assalitore armato di coltello sulla A7 fermato da un proiettile nella gamba.

Incidente sull'A7 vicino a Neumünster

Un autista che ha minacciato gli agenti di polizia sull'A7 vicino a Neumünster con un coltello è stato fermato alla fine con un colpo alla gamba. Il 55enne aveva guidato in modo erratico su tutte le corsie intorno a mezzogiorno, "imitando il cinghiale", ha detto un portavoce della polizia. I testimoni hanno riferito che stava guidando in zigzag e a velocità elevate su tutte e tre le corsie. Due auto della polizia in borghese stavano casualmente viaggiando nella stessa direzione sull'A7 in quel momento. Prima che potessero fermare il 55enne, aveva apparentemente capovolto la sua auto e si è ritrovato con il tetto in su.

Colpo di Avvertimento Fallisce

Una delle auto della pattuglia ha poi fermato il traffico successivo. I due agenti dell'altra auto hanno cercato di aiutare l'uomo. Egli avrebbe apparentemente uscì dalla finestra dell'auto e sulla strada. Quando gli agenti si sono identificati, il 55enne avrebbe apparentemente girato verso di loro e li ha minacciati con un coltello grande. Non ha obbedito agli ordini di posare il coltello, né è stato scoraggiato da un colpo di avvertimento sparato in aria, ha detto la polizia. Poiché l'uomo continuava ad avvicinarsi agli agenti con il coltello, è stato sparato un colpo mirato alla coscia.

Motivo del Comportamento Ignoto

È caduto a terra e è stato arrestato. È stato portato in un ospedale, dove la sua vita non era in pericolo, ha detto la polizia. Il motivo del comportamento del 55enne è ancora sotto indagine. Non è stato possibile interrogarlo fino al tardo pomeriggio.

L'A7 è stata completamente chiusa tra le uscite Neumünster Nord e Neumünster-Mitte nella direzione sud per diverse ore, causando notevoli ritardi nel traffico.

Gli agenti hanno riferito il caso dell'autista aggressivo sull'A7 alla stazione di polizia locale per ulteriori indagini. Nonostante fosse stato sparato e arrestato dalla polizia, l'uomo ha continuato a rappresentare una minaccia, richiedendo l'intervento di ulteriori agenti per la sua detenzione.

