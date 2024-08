Un assalitore apre il fuoco contro un personale militare fuori da un centro di arruolamento in Ucraina

1:34 AM Seoul: Si sospetta che la Corea del Nord abbia fornito alla Russia oltre sei milioni di proiettili d'artiglieriaSi sospetta che la Corea del Nord abbia fornito alla Russia oltre sei milioni di proiettili d'artiglieria finora, secondo quanto riferito dall'agenzia di intelligence militare sudcoreana e diffuso dall'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap. Più di 13.000 contenitori potenzialmente utilizzati per il trasporto di armi sono stati trasferiti attraverso il porto nordcoreano di Najin dal metà del 2022.

11:36 PM L'Ucraina intende riprendere la costruzione dell'impianto nucleare incompiuto NPPL'agenzia statale per l'energia nucleare ucraina, Energoatom, intende riprendere i lavori sull'impianto nucleare incompiuto di Chornobyl. "La squadra di Energoatom sta attivamente esplorando nuovi siti di costruzione. Il sito più promettente è Chornobyl vicino alla città di Pripyat nella regione di Kyiv", come riferito dal Kyiv Independent, citando Energoatom. La centrale sarà equipaggiata con reattori della società statunitense Westinghouse. Il Consiglio comunale di Chornobyl ha già dato il via libera al progetto. "La realizzazione di questi piani è senza dubbio un importante investimento nella ricostruzione post-bellica e nella sicurezza energetica del paese", ha dichiarato il CEO di Energoatom Petro Kotin. I piani per la costruzione dell'impianto NPP esistono dal 1970, ma sono stati interrotti nel 1989.

9:01 PM L'Ucraina utilizza circa 170 tipi diversi di droni per operazioni di combattimentoL'Ucraina ha utilizzato circa 170 tipi diversi di droni durante il suo conflitto con le truppe russe, ha dichiarato il vicecomandante delle Forze armate Vadym Sukharevskyi a Ukrinform. Le forze ucraine si basano pesantemente su veicoli aerei senza equipaggio per la difesa e il paese sta anche producendo e lanciando nuovi modelli, in grado di raggiungere obiettivi profondi all'interno della Russia.

8:27 PM Kiev propone di tenere il secondo summit per la pace in Ucraina nel Sud globale Secondo l'adviser del presidente ucraino Andriy Yermak, Kiev vorrebbe che il secondo summit per la pace in Ucraina si tenesse in uno dei paesi del Sud globale. "Vorremmo che il secondo summit si tenesse in uno dei paesi del Sud globale", ha detto, menzionando anche che il primo ministro indiano Narendra Modi aveva espresso il suo sostegno all'integrità territoriale dell'Ucraina durante la sua recente visita a Kiev.

8:58 PM Gli Stati Uniti condannano l'attacco mortale a un hotel in Ucraina causato da un attacco con missile russoLa Casa Bianca condanna un attacco con missile a un hotel in Ucraina che ha causato la morte di un consulente per la sicurezza di Reuters e il ferimento di due giornalisti di Reuters. "Condanniamo questo attacco nei termini più duri e esprimiamo le nostre più sentite condoglianze a Reuters per la perdita del loro collega", ha dichiarato un portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale su Twitter.

20:25 Zelensky considera l'offensiva di Kursk come uno dei "passaggi per porre fine alla guerra" Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, l'offensiva nella regione russa di Kursk è uno dei "passaggi per porre fine alla guerra". "L'operazione di Kursk non ha alcun collegamento con alcun dei punti della formula di pace ucraina", ha detto Zelensky. "L'operazione di Kursk è collegata al secondo summit per la pace? Sì, lo è. Perché l'operazione di Kursk è uno dei punti del piano di vittoria ucraino".

19:52 La Russia costruisce nuovi ponti pontonieri a Kursk per ripristinare le linee di rifornimento Dopo che l'Ucraina ha distrutto diversi ponti nella regione di Kursk, la Russia sta cercando di garantire le sue linee di rifornimento utilizzando ponti pontonieri. Le immagini satellitari del lunedì mostrano che le forze russe hanno costruito un ponte temporaneo sul fiume Sejm vicino a un ponte distrutto. L'Ucraina continua a cercare di distruggere questi attraversamenti russi sull'acqua utilizzando diversi mezzi, come l'artiglieria a lungo raggio.

19:17 Zelensky pianifica di presentare il suo piano per porre fine alla guerra alla presidente uscente degli Stati Uniti Joe Biden, Donald Trump e Kamala Harris Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky pianifica di presentare il suo piano per un successo fine della guerra contro la Russia al presidente uscente degli Stati Uniti Joe Biden in settembre. Donald Trump e Kamala Harris saranno anche informati del piano, ha detto Zelensky. L'offensiva di Kursk è già parte di questo piano. Insieme agli aspetti militari, il piano include anche iniziative diplomatiche ed economiche, ha detto Zelensky, senza fornire dettagli.

18:44 L'Ucraina documenta 136.000 crimini di guerra russi dal 2022 Le agenzie di legge e ordine ucraine hanno documentato 136.000 crimini di guerra commessi dai russi aggressori dal'inizio del 2022. La procura ha indagato un totale di 660 sospetti, con 126 condanne, secondo le autorità ucraine. Andriy Kostin, il procuratore generale ucraino, ha notato che questi numeri potrebbero essere incompleti a causa delle aree occupate inaccessibili.

18:20 Il servizio di sicurezza russo accusa i corrispondenti di Deutsche Welle e un giornalista ucraino di ingresso illegale nella regione russa di Kursk Il servizio di sicurezza federale russo (FSB) ha aperto un'indagine contro un corrispondente di Deutsche Welle e un giornalista ucraino, accusandoli di ingresso illegale nella regione russa di Kursk, secondo l'FSB. Nick Connolly, dipendente del broadcaster internazionale tedesco Deutsche Welle (DW), e Natalia Nagornaya, dipendente del canale ucraino 1+1, sono apparentemente in reportage dalle aree ucraine controllate a Kursk.

17:25 Grossi: Vicinanza alla Centrale Nucleare di Kursk "Estremamente Critica"La vicinanza del conflitto tra Ucraina e Russia alla centrale nucleare situata nella regione russa di Kursk è estremamente critica, secondo il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA), Rafael Grossi. "Una centrale nucleare di queste dimensioni così vicina a una zona di conflitto o a un confine militare è un problema estremamente critico", afferma Grossi dopo la sua visita al sito. "Il fatto che ci siano attività militari che si svolgono a poche decine di chilometri, a poche miglia di distanza, rende la questione una preoccupazione diretta", aggiunge Grossi. "In fin dei conti, potrebbe sembrare ragionevole e semplice: evitare di attaccare una centrale nucleare." La centrale nucleare sta attualmente funzionando in condizioni "quasi normali", dice.

16:51 Syrskyj: Russia Schiera 30.000 Soldati a KurskUno degli obiettivi dell'operazione ucraina nella regione di Kursk è quello di distrarre le truppe russe da altri settori, principalmente dalle regioni di Pokrovsk e Kurachovo nell'area di Donetsk. Secondo il comandante dell'esercito ucraino Oleksandr Syrskyj, la Russia ha già schierato 30.000 soldati nella regione di Kursk. "E questo numero sta aumentando", afferma Syrskyj. La Russia sta attualmente riducendo le sue attività nella parte meridionale dell'Ucraina. Tuttavia, la tensione rimane alta nella regione focale di Pokrovsk, dove Mosca sta concentrando le sue truppe più forti, sostiene Syrskyj.

16:25 Artiglieria Russa Uccide Una Persona nella Regione di KharkivLe forze russe hanno bombardato la città di Bohoduchiw nella regione di Kharkiv con l'artiglieria. Una persona è morta e sei sono rimaste ferite, secondo quanto riferito dall'ufficio del procuratore generale ucraino. Secondo le loro informazioni, uno dei proiettili ha colpito una fermata dell'autobus, causando la morte di una donna di 71 anni. Il fuoco dell'artiglieria russa ha anche preso di mira strutture industriali e residenziali e diversi veicoli.

15:57 Shmyhal Stima il Deficit di Bilancio dell'Ucraina in MiliardiIl Primo Ministro Denys Shmyhal ha dichiarato che l'Ucraina ha bisogno di altri 15 miliardi di dollari per coprire il deficit di bilancio nel 2025. L'agenzia di stampa Reuters lo ha citato mentre diceva che l'Ucraina si aspetta un deficit di bilancio per l'anno successivo di 35 miliardi di dollari, con piani per coprirne 20. Secondo le stime del governo ucraino, il deficit nel 2024 era di circa 38 miliardi di dollari. Shmyhal ha menzionato che il governo sta pianificando di aumentare le tasse e di fare più prestiti sul mercato del debito interno per raccogliere fondi aggiuntivi per la guerra contro la Russia. Il parlamento discuterà queste proposte a settembre.

15:32 L'Ucraina Sta Esplorando lo Sviluppo dei propri Sistemi d'ArmaL'Ucraina riferisce il più grande attacco con bombe e razzi da parte dell'esercito russo dall'inizio della guerra. Gli attacchi intensi continuano anche di notte. Di conseguenza, l'Ucraina sta ora esplorando metodi alternativi per proteggersi dagli attacchi russi oltre all'aiuto militare dall'Occidente.

15:11 Zelenskyj: L'Ucraina Ha Testato con Successo il suo Primo Missile BalisticoIl Presidente Volodymyr Zelenskyj dell'Ucraina afferma che l'Ucraina ha testato con successo il suo primo missile balistico. "Il primo missile balistico ucraino è stato testato con successo", dice Zelenskyj. Congratula "la nostra industria della difesa", ma non fornisce ulteriori informazioni sul missile.

14:45 Mosca: Il coinvolgimento degli Stati Uniti nell'incursione ucraina è un fattoIl vice ministro degli esteri russo Sergei Ryabkov considera il coinvolgimento degli Stati Uniti nell'incursione delle truppe ucraine nella regione russa di Kursk un fatto. Suggerisce che la risposta del governo russo potrebbe essere potenzialmente più severa di prima, secondo le agenzie di stampa russe RIA e TASS. Tuttavia, non fornisce dettagli o prove a sostegno delle sue affermazioni. La Casa Bianca ha dichiarato di non aver avuto alcuna conoscenza preventiva dell'incursione a sorpresa delle truppe ucraine a Kursk dell'6 agosto.

14:19 Zelensky: Gli F-16 Hanno Già Abbattuto i Missili RussiIl Presidente ucraino Volodymyr Zelensky riferisce che i nuovi caccia F-16 hanno già intercettato con successo i missili russi. "Durante questo grande attacco missilistico, abbiamo abbattuto alcuni missili con l'aiuto degli F-16", dice Zelensky. Si dice che gli aerei siano stati utilizzati per respingere l'attacco aereo devastante di lunedì. Paesi come Olanda, Danimarca, Norvegia e Belgio hanno promesso di fornire all'Ucraina più di 60 di questi caccia prodotti negli Stati Uniti in totale.

13:59 Allarme Antiaereo Temporaneo Vicino alla Centrale Nucleare di KurskC'è un allarme antiaereo temporaneo nella città di Kursk nella regione russa di Kursk nel pomeriggio. Le sirene avvertono di una minaccia da un missile, secondo quanto riferito da un reporter di Reuters. La centrale nucleare di Kursk, che sta attualmente essendo ispezionata dal direttore generale dell'AIEA (Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica), Rafael Grossi, si trova a Kursk.

13:44 L'Esercito Russo Afferna di Avere Preso un'altra Località Vicino a PokrovskL'esercito russo afferma di aver catturato un altro villaggio vicino alla città strategicamente importante di Pokrovsk nell'Ucraina orientale. Il ministero della difesa dichiara che il villaggio di Orlowka nella regione di Donetsk è stato "liberato". Orlowka è il nome russo del villaggio ucraino di Orliwka. Nonostante gli scontri in corso contro l'esercito ucraino nella regione russa di Kursk, Mosca continua la sua offensiva a Donetsk. Il ministero annuncia regolarmente la cattura di nuove località, con la regione intorno all'importante snodo logistico di Pokrovsk anch'essa sotto osservazione.

13:21 Lavrov Minaccia la Guerra Nucleare

13:04 Syrskyj: Progresso Ulteriore a Kursk - Condizioni Difficili a Pokrovsk

Secondo il comandante militare ucraino Oleksandr Syrskyj, le forze ucraine stanno avanzando nella regione russa di Kursk. Tuttavia, i soldati russi si stanno dirigendo verso la città di Pokrovsk nella regione ucraina di Donetsk. La situazione complessiva è complessa.

12:42 Munz: Attacchi Intensificati Attesi Presto in Ucraina

Dopo gli attacchi recenti con droni, la Russia sta intensificando i bombardamenti con missili in Ucraina. Il tempismo non è casuale, secondo il corrispondente di ntv Rainer Munz. L'autunno e il periodo di riscaldamento si avvicinano.

12:33 Kyiv: 594 Prisonieri di Guerra Russi Capturati a Kursk

Secondo il capo delle forze armate, Olexander Syrskyj, l'Ucraina ha catturato un totale di 594 soldati russi nella regione di Kursk. È la prima volta che viene reso noto un numero. Iniziata questa settimana, il "Washington Post" ha identificato almeno 247 soldati russi attraverso l'esame di foto e video.

12:09 Interruzioni di Energia e Restrizioni Persisteranno per Alcuni Giorni

A seguito del più grande attacco della Russia all'Ucraina dall'inizio della guerra, le interruzioni di energia e le "gravi" restrizioni energetiche sono previste per proseguire per un'altra una-due settimane, secondo Iwan Plachkow, presidente dell'associazione energetica ucraina, in un'intervista al canale televisivo Kyiv24. Plachkow ha dichiarato che l'attacco russo di lunedì è stato "uno dei più massicci attacchi all'infrastruttura energetica" mirato a causare un "blackout completo del sistema energetico".

11:46 Roth: Russia Mira a Scatenare Ondata di Rifugiati in UE con Attacchi

La Russia sta cercando di innescare un'ondata di rifugiati verso l'UE con i suoi attacchi significativi all'infrastruttura ucraina, secondo l'esperto di politica estera SPD Michael Roth. La serie di attacchi è l'inizio di una nuova campagna di distruzione contro l'infrastruttura energetica ucraina, ha detto Roth al portale Politico. "Da un lato, l'obiettivo è disabilitare la produzione di armi ucraine, e dall'altro rendere la vita per le persone in Ucraina insopportabile per innescare nuovi flussi di rifugiati verso l'UE". Roth ha invitato l'aiuto per l'imminente "inverno difficile" - come generatori di emergenza - e un permesso degli Stati Uniti per l'uso di armi a lungo raggio contro gli aeroporti da cui partono i bombardieri russi.

11:21 Guardia di Frontiera Ucraina: Nessun Movimento di Truppe in Bielorussia

La Guardia di Frontiera ucraina riferisce che non ci sono movimenti concreti di truppe in Bielorussia. Non sono stati notati soldati o equipaggiamento vicino al confine, secondo il portavoce della Guardia di Frontiera Andrij Demtschenko in televisione ucraina. Tuttavia, remains a general threat to Ukraine from the border with Belarus. Recently, the Ukrainian Foreign Ministry stated that Belarus has significantly concentrated troops and equipment at the boundary. Belarus is a close ally of Russia.

10:56 Governatore russo conferma tentativi di sfondamento ucraini a Belgorod Il governatore della regione di Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, riferisce su Telegram che "è emersa l'intelligence che il nemico sta tentando di sfondare il confine". Questo conferma i resoconti dei canali Telegram russi (vedi voce dalle 10:02). "Secondo il Ministero della Difesa russo, la situazione al confine rimane complessa ma gestibile", ha detto Gladkow. "Si prega di rimanere tranquilli e fare affidamento solo su fonti informative autorizzate". Il governatore ha affermato che l'Ucraina ha attaccato la regione con più di 20 droni nelle ultime 24 ore. Kyiv non ha ancora commentato gli incidenti presunti.

10:50 Rapporto: L'Ucraina Crea Nuovi Reggimenti Corazzati

L'Ucraina sta apparentemente creando nuove brigate meccanizzate per la lotta difensiva contro l'aggressione russa, secondo un portale ucraino indipendente "MilitaryLand". Questi unità, composte da circa 2000 soldati, dovrebbero essere operative entro il 2025. Il personale potrebbe essere reclutato tra gli ucraini residenti all'estero e addestrato in parte lì. I mezzi corazzati significano che sono equipaggiati con attrezzature militari pesanti come i carri armati.

10:44 Capo IAEA Inspects Russian NPP in Kursk The Director General of the International Atomic Energy Agency (IAEA), Rafael Grossi, has arrived at the Kursk Nuclear Power Plant in the eponymous Russian border region, according to a report by the Russian state news agency TASS. Grossi announced the previous day that he would personally lead the inspection of the facility near the city of Kursk due to the serious situation. Thousands of Ukrainian soldiers had entered the Kursk region in a surprise attack on August 6. Russia alleges that Ukraine has repeatedly attacked the facility. The government in Kyiv has yet to officially comment on this.

09:45 Alte Perdite Russi Segnalate dallo Stato Maggiore UcrainoLo Stato Maggiore ucraino ha riferito la perdita di circa 1280 soldati russi in un giorno. Il numero totale di soldati russi uccisi o messi fuori combattimento dalla inizio del conflitto è ora di 610.100, secondo Kiev. Inoltre, l'Ucraina sostiene che nelle ultime 24 ore sono stati distrutti 12 carri armati russi, 19 veicoli corazzati, 52 sistemi d'artiglieria, 120 droni, 103 missili e un lanciarazzi multiplo. È importante notare che queste cifre non possono essere verificate in modo indipendente. La Russia mantiene segretezza sulle proprie perdite.

09:21 L'Aviazione Ucraina Rivendica la Distruzione di Armi in MassimaL'aviazione ucraina riferisce di aver abbattuto cinque missili russi e 60 droni. La Russia ha lanciato un totale di 10 missili e 81 droni contro l'Ucraina, ha detto l'aviazione su Telegram. Circa 15 droni e diversi missili sono stati intercettati vicino a Kiev, secondo il capo dell'amministrazione militare della città, Serhiy Popko. Popko ha dichiarato: "Tutto ciò che era diretto verso la capitale Kiev è stato distrutto". Alle 9 del mattino ora locale (8 del mattino CEST), 10 droni erano ancora in volo nello spazio aereo ucraino e altri droni erano precipitati. Tre missili ipersonici Kinzhal (Daga) e due missili Iskander non sono stati abbattuti, secondo il comandante dell'aviazione Mykola Oleschchuk. Anche se i numeri del militare non sono completamente verificabili, forniscono un'idea delle dimensioni dell'attacco.

08:57 Attacchi Notturni con Morti - Russia Impiega Missili KinzhalLa Russia ha effettuato pesanti attacchi aerei contro l'Ucraina per la seconda notte di fila, utilizzando diversi tipi di armi. Almeno quattro persone sono morte, secondo i primi resoconti ucraini - due a causa di un attacco missilistico contro un hotel a Kryvyi Rih e due altri a causa di attacchi di droni a Zaporizhzhia. L'aviazione ucraina afferma che la Russia ha utilizzato bombardieri a lungo raggio per lanciare missili cruise e ha impiegato missili ipersonici Kinzhal.

08:33 La Cina Promuove il Sostegno Multilaterale per il Piano di PaceLa Cina esorta a un sostegno più ampio per il suo piano di pace. Li Hui, inviato speciale cinese per gli affari euroasiatici, ha dichiarato dopo i colloqui diplomatici con l'Indonesia, il Brasile e il Sud Africa che questi paesi rappresentano il Sud globale e hanno una significativa influenza nel promuovere la pace nel mondo. Hanno mantenuto i contatti conboth Ukraine and Russia and are committed to resolving the conflict through dialogue and negotiations, Li said. China and Brazil published a joint peace plan earlier this year, proposing a peace conference involving all parties and no further expansion on the battlefield. China and Russia did not attend a peace conference in Switzerland in June. Russia was not invited, and China decided not to participate.

08:05 L'Esercito Russo Rivendica la "Liberazione" di Due Insediamenti a KurskNelle battaglie in corso nella regione russa di Kursk, l'esercito russo rivendica di aver "liberato" altri due insediamenti. L'agenzia di stampa statale russa TASS cita il vicecapo del Dipartimento militare-politico principale delle Forze armate russe e comandante della unità speciale cecena, il maggior generale Apti Alaudinow, dicendo: "Sono lieto di riferire che l'unità Arbat ha completamente ripulito oggi gli insediamenti di Nizhnya Parovaya e Nechayev, e il 1427° Reggimento sta avanzando. Così, anche questa area è stata ripulita e portata sotto controllo". Alaudinow aggiunge che la situazione sul fronte non è significativamente cambiata oggi. Il nemico ha subito pesanti perdite oggi, ha attaccato tutto il giorno e ha subito considerevoli perdite di conseguenza. Queste affermazioni non possono essere verificate in modo indipendente. Tuttavia, l'Istituto per gli Studi di Guerra (ISW) conferma che le immagini satellitari di lunedì mostrano le forze ucraine che operano immediatamente a ovest di Nechayev.

07:37 Biden Condanna gli Attacchi Russi come "Inconcepibili"Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha duramente condannato gli ultimi attacchi russi del lunedì come "inconcepibili". Biden ha dichiarato: "Condanno con la massima fermezza la guerra continua della Russia contro l'Ucraina e i suoi sforzi per gettare il popolo ucraino nell'oscurità". La Russia non riuscirà mai a successo in Ucraina, ha detto il ministero degli Esteri tedesco, mentre Mosca attacca le vie di rifornimento dell'Ucraina e cerca di "distruggere le forniture". Il ministro degli Esteri britannico David Lammy condanna gli attacchi russi come "codardi".

L'Istituto per gli Studi di Guerra (IWS) continua a credere che un'invasione della Bielorussia dell'Ucraina sia altamente improbabile. L'osservazione proviene da un think tank statunitense, che fa riferimento a un rapporto di Frontline Insight e Rochan Consulting. Il rapporto suggerisce che le unità militari bielorusse operano tipicamente solo al 30-40% della loro forza completa, richiedendo la mobilitazione per funzionare a pieno regime. Non è stata osservata alcuna mobilitazione, invece sembra che la Bielorussia stia cercando di distogliere le forze ucraine da altre aree del fronte, così da rafforzare le truppe russe. Il numero attuale di truppe in Bielorussia non è sufficiente per lanciare un'invasione coordinata dalla regione di frontiera di Gomel. Inoltre, un'invasione bielorussa o un coinvolgimento militare nel conflitto indebolirebbe le difese del presidente Alexander Lukashenko, potenzialmente portando a un aumento del malcontento interno. Le prossime elezioni presidenziali sono previste per febbraio 2025.

06:32 Gabbard Sosteriene Trump: l'ex candidata dem ritira il sostegno ai democratici

Ex-candidata democratica e congresswoman Tulsi Gabbard, che si è poi allontanata dal Partito Democratico, sostiene Donald Trump nelle elezioni di novembre. Gabbard ha promesso di prendere qualsiasi azione necessaria per aiutare Trump a riconquistare la presidenza, sostenendo che, se rieletto, si concentrerebbe sul ritiro degli Stati Uniti dal bordo della guerra nel Medio Oriente e in Ucraina. Gabbard ha partecipato alle primarie democratiche del 2020, ma aveva scarse possibilità di successo, alla fine sostenendo Joe Biden nelle elezioni. Critici hanno affermato che le aspirazioni politiche di Gabbard erano finanziate dalla Russia e mirate a danneggiare il Partito Democratico.

06:17 Biden Elogia la Visita di Modi in Ucraina

Il presidente americano Joe Biden ha elogiato il primo ministro indiano Narendra Modi per la sua visita in Ucraina di recente. Modi, il cui paese mantiene la neutralità nel conflitto Ucraina-Russia, ha dichiarato su Twitter il suo impegno a fornire pieno supporto per una rapida risoluzione del conflitto e il ripristino della pace e della stabilità in Ucraina. La Casa Bianca ha elogiato l'impegno di Modi con l'Ucraina e il suo viaggio in Polonia la scorsa settimana. Varsavia è uno dei principali alleati dell'Europa orientale dell'Ucraina. "Benvenuti a qualsiasi nazione che ascolta il punto di vista del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e vuole aiutarlo a raggiungere una pace giusta", ha dichiarato John Kirby, coordinatore della comunicazione strategica del Consiglio di sicurezza nazionale.

05:45 Testimoni Segnalano Esplosioni a Kyiv

I testimoni oculari hanno registrato almeno tre serie di esplosioni a Kyiv durante l'ultimo attacco con droni sulla città. Non ci sono segnalazioni immediate di vittime. I sistemi di difesa aerea della regione di Kyiv sono stati attivi durante la notte per intercettare i missili e i droni diretti verso la capitale. Gli attacchi sono avvenuti un giorno dopo il più grande attacco aereo russo finora in questo conflitto.

05:03 Aviazione Ucraina: Bombardieri Russi Si Avvicinano all'Ucraina

I centri di difesa aerea ucraini segnalano bombardieri e droni russi in avvicinamento all'Ucraina. I bombardieri Tu-95ms sono decollati dalla base aerea di Engels nel sud-ovest della Russia, secondo i centri di difesa aerea ucraini, che hanno anche menzionato i droni d'attacco in arrivo. Sono state emesse allerte aeree in diverse regioni ucraine.

04:04 Due Morti e Diversi Feriti nell'Attacco con Missile Russo a Kryvyi Rih

Il bilancio delle vittime dell'attacco con missile russo a Kryvyi Rih è salito a due, secondo i resoconti ucraini. Le autorità ucraine affermano che un missile russo ha colpito un hotel, lasciando fino a cinque persone intrappolate sotto le macerie. Le operazioni di soccorso sono in corso, hanno riferito le amministrazioni militari della regione e della città. I russi hanno colpito l'hotel con un missile balistico, ha dichiarato l'amministrazione della città. Le affermazioni rimangono non verificate.

02:04 Nuovo Attacco con Droni a Kyiv

C'è stato un altro attacco con droni nella regione di Kyiv, secondo i resoconti ucraini. "Rilevamento di UAV nemici in corso", ha riportato l'amministrazione militare della regione di Kyiv su Telegram. "I sistemi di difesa aerea sono attivi nella regione".

00:35 Ucraina: Almeno Un Morto nell'Attacco con Missile Russo a Kryvyi Rih

Una persona è morta in un attacco con missile russo a un edificio civile a Kryvyi Rih, in Ucraina. Cinque persone potrebbero ancora essere intrappolate sotto le macerie, secondo le autorità regionali. Il capo dell'amministrazione militare di Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, ha dichiarato su Telegram che quattro persone sono state ricoverate in ospedale per ferite. Il governatore della regione di Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, ha dichiarato su Telegram che la struttura civile è stata distrutta. Le informazioni non possono essere confermate in modo indipendente. Non è stata ricevuta alcuna risposta dalla parte russa riguardo all'incidente.

10:03 PM USA: Russia Intende Causare "Blackout per il Popolo Ucraino"

Dopo la serie di attacchi all'Ucraina, gli Stati Uniti affermano che la Russia sta cercando di gettare il popolo ucraino nell'oscurità con l'arrivo dell'autunno, come dichiarato da John Kirby, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Questi attacchi alla rete elettrica dell'Ucraina sono considerati "shockanti", afferma Kirby. Gli Stati Uniti condannano "la guerra spietata della Russia contro l'Ucraina".

9:20 PM: Ordini di Evacuazione Ulteriori nella Regione di Donetsk

Le autorità ucraine hanno emanato nuovi ordini di evacuazione nella regione di Donetsk in risposta all'avanzata russa. L'area interessata dall'evacuazione obbligatoria è stata estesa a causa dei crescenti timori per la sicurezza. Le famiglie con bambini sono tenute a lasciare le loro residenze, secondo Vadym Filashkin, governatore di Donetsk. Le regioni interessate comprendono 27 insediamenti a Kostyantynivka e Selydove. In precedenza, erano state necessarie evacuazioni a Pokrovsk a causa dell'avanzata delle forze russe.

