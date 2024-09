"Piccolo intoppo di salute" per Brian May

- Un artista musicale ha un piccolo incidente cerebrovascolare

In un recente post su Instagram, il 77enne musicista ha condiviso un "piccolo intoppo di salute" con il suo pubblico. Ha rivelato di aver avuto un lieve ictus circa una settimana fa, menzionando la perdita di controllo del suo braccio sinistro e avendo momentaneamente sospettato di non poter più suonare la chitarra. Tuttavia, evidentemente ottimista, lo ha definito un piccolo intoppo nella sua salute.

Il veterano rockstar sembra composto nel video, esprimendo che dopo il suo ricovero in ospedale in Inghilterra, si sente bene e pronto a suonare la chitarra di nuovo. Nonostante i consigli di stare a casa, evitare attività all'aria aperta e prendere le cose con calma, è grato per le eccezionali cure ricevute dal personale medico.

May ha avuto un incontro ravvicinato con un attacco di cuore alcuni anni fa, dove tre delle sue arterie cardiache erano ostruite. Ha ammesso di essere stato "molto vicino alla morte" in quel momento e ha espresso la sua gratitudine per i tre stent inseriti durante il suo recupero su Instagram.

Co-fondatore dei Queen

Co-fondatore della leggendaria band rock Queen insieme a Freddie Mercury (1946-1991) e il batterista Roger Taylor (anche 75) alla fine degli anni '60, May è riconosciuto come uno dei migliori chitarristi della storia del rock. Dopo la morte di Mercury nel 1991, la band ha continuato sotto una nuova guida.

Brian May, nonostante il lieve ictus e la temporanea perdita di controllo del braccio sinistro, rimane speranzoso e esprime il suo desiderio di suonare la chitarra di nuovo. Come membro fondatore dei Queen, May continua a ispirare generazioni con le sue iconiche abilità alla chitarra, anche dopo la morte di Freddie Mercury.

