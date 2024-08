- Un artista musicale ha bisogno di rianimazione durante un concerto dal vivo

Problemi che circondano il rapper statunitense Fatman Scoop (53): Originario di New York, l'uomo conosciuto come Isaac Freeman III ha subito un intoppo. Secondo i resoconti, ha avuto un collasso durante una performance dal vivo. È stato successivamente rianimato e trasferito in ospedale, secondo quanto riferito dal sito di notizie "TMZ".

Immagini che mostrano i tentativi di rianimazione

L'evento presunto si è verificato la sera del 30 agosto al Town Center Park di Hamden, nel Connecticut. L'artista ha perso improvvisamente conoscenza e è caduto dal palco. "TMZ" ha confermato che un'emergenza medica si è verificata intorno alle 20:30. Il sindaco di Hamden, Lauren Garrett, ha condiviso sui social media che il musicista è stato trasportato in ospedale con un'ambulanza. Ha espresso: "Tenetelo nei vostri pensieri e preghiere".

TMZ ha pubblicato un video che mostra i soccorritori che somministrano le manovre di rianimazione cardiopolmonare a un individuo dietro la consolle del DJ. I testimoni hanno dichiarato che quell'individuo era altri non che il rapper. In seguito, è stato apparentemente portato via dal palco su una barella. Un rappresentante dell'artista non ha ancora riconosciuto l'incidente.

Fatman Scoop ha vantato collaborazioni con figure di spicco del mondo dell'hip-hop, come Missy Elliott (53) e Mariah Carey (55).

