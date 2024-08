- Un artista che desidera un'identità diversa dal soprannome di Affleck

Jennifer Lopez, 55 anni, si sta preparando a rinunciare al cognome di Ben Affleck, così come al loro legame matrimoniale, secondo quanto riportato dai documenti giudiziari ottenuti da "Page Six", una rubrica di gossip del New York Post. Nonostante l'uso pubblico del suo nome Jennifer Lopez, i documenti legali indicano che è stata riconosciuta come Jennifer Lynn Affleck dalle loro nozze del 2022. Il 20 agosto 2024, Lopez ha presentato presumibilmente i documenti per il divorzio.

La decisione di Lopez di divorziare, in contrasto con la sua posizione di due anni fa, è degna di nota. In un'intervista a Vogue di novembre 2022, ha dichiarato: "Siamo marito e moglie. Sono orgogliosa di questo. Non credo che sia un problema".

Lopez conferma la sua "decisione sentimentale" del 2022

Durante la stessa intervista, Lopez ha respinto l'idea che il marito potesse adottare il suo nome. "No, non è tradizione. Non ha alcun valore sentimentale. Sembra un atto di forza", ha detto. "Non ne ho bisogno. Ho la mia vita e il mio destino nelle mie mani, e mi sento potente come donna e come essere umano", ha aggiunto.

Lopez ha continuato: "Capisco che le persone potrebbero avere dei sentimenti in proposito, e va bene. Ma per chiarire, lo trovo romantico. Per me, ancora rappresenta tradizione e romanticismo, e forse sono solo questo tipo di donna".

Lopez e Affleck hanno una storia che risale ai primi anni 2000. Si sono sposati nell'estate del 2022. Tuttavia, le voci di discordia all'interno del loro matrimonio sono iniziate durante la luna di miele a Lake Como. Secondo "Page Six", Affleck avrebbe apparentemente trovato fastidiosa la presenza costante dei paparazzi durante la loro fuga d'amore.

