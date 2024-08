Un arresto di lavoro di quattro giorni è stato dichiarato alla filiale della Lufthansa, Discover.

Non era subito chiaro come il traffico aereo sarebbe stato influenzato dall'annuncio di sciopero dei sindacati Cockpit e UFO. Come ha dichiarato Joachim Vazquez Bürger, capo di UFO, "Purtroppo ci saranno alcuni disagi per i voli di Discover Airlines in questa situazione". Ha aggiunto: "Ci scusiamo sinceramente per questo inconveniente e ricorriamo allo sciopero solo come extrema ratio". Si consiglia ai passeggeri di verificare eventuali cancellazioni o ritardi dei voli.

Durante la settimana, sia i membri del sindacato Cockpit (VC) che quelli di UFO hanno espresso forte sostegno allo sciopero. Questo è avvenuto dopo che Verdi ha annunciato un accordo salariale con Discover due settimane prima. Tuttavia, i sindacati specializzati hanno espresso preoccupazione, sostenendo che Verdi rappresenta solo una piccola parte dei circa 1900 dipendenti di Discover nel cockpit e nella cabina.

Fondata nel 2021, Discover Airlines opera come divisione leisure di Lufthansa. Con sede a Francoforte sul Meno, gestisce una flotta di 27 aeromobili.

