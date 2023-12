Un arbitro di calcio transgender entra nella storia dello sport israeliano

"Questo è il primo passo di un lungo e meraviglioso viaggio. Sapir, siamo orgogliosi di farlo con te", ha twittato l' Associazione calcistica israeliana mentre scendeva in campo per la gara tra Beitar Jerusalem e Hapoel Haifa.

Durante la conferenza stampa di martedì scorso in cui ha annunciato pubblicamente la sua transizione, Berman, che a 26 anni è già un arbitro di punta del principale campionato di calcio israeliano, ha dichiarato di essersi sempre vista come una donna, anche in giovane età.

Ha detto ai giornalisti che i giocatori hanno già iniziato a usare la forma femminile delle parole in ebraico quando si rivolgono a lei.

LEGGI: La storia a scacchiera dei proprietari statunitensi che investono nel calcio inglese

"Sentono davvero di voler partecipare in qualche modo a questo processo e di parlare agli uomini anche quando non è necessario e di rivolgersi a me come donna. Quindi grazie", ha detto Berman.

Fuori dallo stadio nella città settentrionale di Haifa, un tifoso ha portato uno striscione che salutava Berman come una "super donna, incredibile, coraggiosa".

Berman non è il primo arbitro transgender nel mondo del calcio. Un arbitro di calcio britannico, Lucy Clark, ha fatto coming out come transgender nel 2018.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com