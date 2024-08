Un aracnide altera i segnali di comunicazione di una lucciola.

Una particolare specie di ragno utilizza i bagliori luminosi di maschi di lucciola catturati per attrarne altri. Manipolando i flash di luce di maschi di Abscondita terminalis imprigionati, il ragno replica i segnali di flash tipici di una femmina, attirando così altri maschi, come documentato sulla rivista "Current Biology".

Le lucciole comunicano utilizzando segnali luminosi emessi dalle loro regioni addominali trasparenti. I maschi della specie Abscondita terminalis producono multipli flash utilizzando due campi trasparenti per attirare le femmine, mentre le femmine producono singoli flash con un solo campo per attirare i maschi.

Accumulare più maschi

Il team di ricerca guidato da Daiqin Li dell'Università di Hubei a Wuhan ha osservato che molto poche femmine di lucciola erano intrappolate nelle ragnatele della specie di ragno Araneus ventricosus nel loro habitat naturale. Dopo un'osservazione più attenta, hanno notato che i maschi di Abscondita terminalis venivano spesso catturati nella ragnatela ogni volta che il ragno era presente. Inoltre, i segnali di questi maschi catturati erano simili a quelli delle femmine, in quanto emettevano solo segnali a impulsi singoli da un solo campo trasparente.

Ingannare per una pancia piena

Il tasso di cattura di insetti in queste ragnatele era notevolmente più alto, secondo lo studio. I ricercatori sospettano che i ragni alterino deliberatamente il sistema di segnalazione delle lucciole. Non è chiaro se il veleno del ragno o il morso in sé causi queste alterazioni nel pattern di flash.

Era già stato stabilito che i ragni lasciano i resti della preda catturata in precedenza nelle loro ragnatele, che poi servono come esca per attirare altri insetti. Il team guidato da Daiqin Li ipotizza che ci possano essere numerosi altri casi di predatori che manipolano il comportamento della loro preda per il proprio beneficio.

Le lucciole non sono veramente fuoco

In passing, il termine "lucciola" è un po' fuorviante: sono in realtà coleotteri e non emettono calore o luce come risultato della combustione. Fisicamente, la luce è generata in modo simile a un LED. Tuttavia, nei LED, la corrente elettrica fornisce l'energia, mentre nelle lucciole sono le reazioni chimiche a generare l'energia.

Altri animali, come certe specie di mosca, sono noti per sfruttare i segnali delle lucciole per il proprio beneficio. Ad esempio, i maschi delle libellule mimano i pattern di flash delle femmine delle lucciole per attirare i maschi, portando ultimately alla morte degli insetti ingannati.

Inoltre, altre specie di ragno, come l'argiopide tessitore, sono note per utilizzare i resti della preda come esca, attirando più insetti nella ragnatela e aumentando le possibilità di catturare altri animali, compresi altri

