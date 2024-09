- Un appello urgente a persone compassionevoli per fornire assistenza ai giovani richiedenti asilo

Richiesta di aiuto per la cura degli adolescenti che entrano in Germania, in particolare a Berlino. Il "Gruppo di Tutela della Protezione" e l'Ufficio dei Servizi per i Giovani invitano le persone interessate a partecipare a una sessione informativa il 3 settembre al Centro di Istruzione Politica dello Stato di Berlino.

Durante questo incontro verranno fornite informazioni dettagliate, tra cui le responsabilità della tutela individuale, il metodo di riferimento per i minori non accompagnati e le risorse di aiuto disponibili. Il "Gruppo di Tutela della Protezione" è una rete composta da tre entità responsabili della formazione, del consiglio e della mediazione dei volontari. Il finanziamento per questa organizzazione proviene dall'Ufficio dei Servizi per i Giovani.

Il tutore assiste il minore nell'iter dell'asilo

Secondo il sito della rete, il ruolo del tutore onorario è quello di offrire un aiuto e un futuro promettente a un giovane minore non accompagnato che inizia una nuova vita a Berlino. Idealmente, si sviluppa un forte legame che persiste anche dopo la fine del periodo di tutela legalmente previsto.

Il tutore ha diverse responsabilità. Ad esempio, accompagna il minore nell'iter dell'asilo, lo scorta alle visite mediche o partecipa ai colloqui con gli insegnanti.

