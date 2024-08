Un appaltatore del Dipartimento della Difesa arrestato e accusato di aver manomesso documenti riservati.

Dal maggio scorso fino a pochissimi giorni fa, l'ingegnere elettrico di origine turca Gokhan Gun ha stampato più di 250 documenti in ufficio, alcuni dei quali erano etichettati come "segreti", secondo quanto affermato dagli ufficiali dell'FBI. Grazie al suo impiego presso il Dipartimento della Difesa, Gun ha un'autorizzazione di sicurezza segreta, ma non era autorizzato a portare i documenti a casa, secondo un'istanza di 11 pagine presentata in un tribunale federale del Virginia.

Gun era previsto che partisse dagli Stati Uniti per Puerto Vallarta, Messico, giovedì mattina, ma gli agenti federali che eseguivano un mandato di perquisizione lo hanno fermato mentre lasciava la sua casa prima del volo, secondo l'istanza. Nella loro prima perquisizione del suo zaino, gli agenti hanno trovato un documento contrassegnato come "segreto".

Durante la perquisizione della sua casa, gli agenti hanno trovato pile di carta in quello che sembrava il suo soggiorno, dove hanno scoperto alcuni altri documenti contrassegnati come "segreti".

In un'occasione in cui si presume che Gun abbia stampato documenti, è stato visto uscire dall'ufficio con quello che sembrava "carta arrotolata all'interno di un sacchetto di plastica parzialmente trasparente", secondo gli ufficiali. In un'altra occasione, Gun è stato visto uscire dall'ufficio con un "sacchetto di plastica rosso trasparente" e osservato mentre si recava alla sua residenza di Fairfax, Virginia. È stato poi visto utilizzare due telefoni cellulari prima di recarsi alla sua seconda residenza a Falls Church, Virginia. Gli ufficiali hanno confermato che Gun non aveva ricevuto un telefono cellulare di lavoro.

Gun è un viaggiatore frequente, avendo fatto numerosi viaggi in Turchia e in vari paesi europei e del Medio Oriente, secondo gli ufficiali. Possiede case in Virginia, Texas e Florida.

Gli investigatori stanno ancora cercando di determinare perché Gun abbia preso i documenti, e non è chiaro perché stesse andando in Messico.

CNN ha contattato l'avvocato di Gun per un commento.

L'arresto arriva dopo una serie di casi di alto profilo negli ultimi anni riguardanti i documenti classificati. L'ex presidente Donald Trump è stato incriminato nel 2023 per aver illegalmente detenuto documenti classificati nella sua tenuta di Mar-a-Lago in Florida. Si è dichiarato non colpevole, e lo scorso mese il giudice distrettuale degli Stati Uniti Aileen Cannon ha **dismiss

