Un' apertura furiosa tra scherzo e follia

Clash of the Titans, Mind Games, e un Politico della Pace che Agita le Emozioni: lo Scontro del Dschungelcamp Inizia Turbolentemente e Caoticamente. Attenzione: Leggi Questo Speciale Solo Se Hai il Giusto "Mindset"!

Cari Fan della TV Spazzatura, benvenuti nella realtà televisiva democratica tedesca - il posto dove non c'è bisogno di spiegare nulla e tutti hanno le solide basi di conoscenza per cavarsela nelle prossime settimane. O, come dicono i severi ranger, "Sta' zitto" quando 13 "leggende" agitano la giungla!

Vuoi protestare contro questo testo e il declino della civiltà occidentale? Investi in un abbonamento RTL+ e prendi una birra al tuo negozio di convenienza! Perché "Down Under" è ora disponibile per il "download". Per favore, non fare domande inopportune come perché questo gruppo eterogeneo di campeggiatori ha uno status leggendario. Se RTL lo dice, deve essere vero!

Tuttavia, l'attore "Paul e Pauline" Wilfried Glatzer descrive la sua nuova squadra come "un terrificante insieme di mostri". Ma voi, cari lettori, dovreste ormai aver capito che l'intero spettacolo a cui assisteremo nelle prossime settimane è solo una questione di giusto "mindset". Non basta "essere andato a sbattere contro un muro"! Dovresti aver "sceso una scala intera"!

Ancora senza abbonamento RTL+? "Peccato!"

Immergiamoci in "un mondo tutto nuovo"! Un mondo che non è solo travolgente per le 13 leggende della giungla, ma anche un montagnes russe emotivo. Non c'è bisogno di iniziare dall'inizio e presentare i singoli protagonisti. Sono tutti molto grandi stelle della TV reality! Alcuni di loro sono stati visti in dozzine di formati televisivi, addirittura alle elementari!

Certo, tutti hanno imparato dal passato. Sono più vecchi e più saggi ora, Thorsten Legat si vede come un mentore, Georgina Fleur dice di essere molto più calma, e Danni Büchner ha trovato la sua pace interiore dopo la sua trasformazione fisica. È un grande ricongiungimento che gli spettatori potrebbero erroneamente pensare che non ci saranno sorprese. Perché? Perché non c'è un nuovo arrivato o un underdog che potrebbe diventare il favorito del pubblico durante la stagione. La nostra immagine è già ben definita, e il fatto che Danni Büchner non urli più non cambia questo.

In modo familiare, i nuovi campeggiatori si incontrano freschi e innocenti, scambiando alcune battute verbali obbligatorie dopo un breve periodo di annusamento. Dopo qualche lacrima di coccodrillo, sono diretti al campo. Divisi in due gruppi di sei, i celebrità affrontano uno scenario mozzafiato e le forze naturali come David Ortega.

Il politico della pace e "psicologo delle profondità" causa un disastro politico interno in pochi secondi. "Boobie" Büchner e la regina Kader possono solo sognare di avere così tanto spazio!

"Prendilo con Umorismo!"

Sotto strette condizioni, i campeggiatori devono sopportare le solite procedure. I primi test, a parte non impazzire sulla dannata fune per le circostanze, sono già in arrivo al campo. Immagina RTL che guarda prima "Apocalypse Now", "Indiana Jones" e "Mission: Impossible" e poi decide di mescolarli con il repertorio di recitazione di Winfried Glatzeder.

Il risultato è "crudeltà a cuore caldo" e la domanda di Gigi Birofio sull'età della regina Kader. Secondo lui, "chiunque debba fare la TV reality a 51 ha fatto qualcosa di sbagliato". Ehi, dice Sarah seccamente: "Prendilo con umorismo!"

Il B-Note riceve subito dei punti in meno, nessuno meno che il presentatore Jan Köppen. Sonja deve fare a meno del suo co-conduttore perché è a letto con la febbre. Ciao Jan, che comportamento è questo? Non dovevi mangiare il pene di un toro! Quindi: Datti una regolata, Private Köppen!

Un gruppo trova la sua strada verso il campo in funivia e raft, mentre l'altro prende l'espresso della giungla. Con cinque delle 12 stelle guadagnate, possono guardare avanti alla loro prima cena comune, se non per Hanka Rackwitz che ha sprecato l'acqua potabile buona e Mola, che i maker dello show hanno intenzionalmente mandato nel bosco oscuro dove il "silverback" si è perso per due ore.

Nel frattempo, i corpi degli amanti di Eric vengono colpiti da forti scariche elettriche, e il fanboy Thorsten va a sbattere contro un muro con la leggenda del cinema Glatzeder. Tutto quello che ottiene in risposta è un "Bravo" a labbra strette.

Come sappiamo dai "mediatori di pace", spesso sono loro i primi a creare problemi. La lotta per i letti e le amache non è ancora iniziata quando Ortega si intromette dal suo pianeta. O come dice il capitano Mola: "Il Messia è una persona molto spirituale".

Mentre tutti emergono dalla prima notte, David è già in piena attività. Dopotutto, il "chiacchierone colorato", che è particolarmente interessato all'educazione dei suoi giovani seguaci assonnati, diventa anche capitano. O come dice "Paulina's Paul" Winfried: "Come possiamo impeachment? La folla sta facendo una rivoluzione".

La quasi tre ore, ma divertente, puntata di apertura si conclude con molte buone idee del capitano del gruppo attuale. "Facciamo un po' di coaching! Tutti abbracciati!" Queste idee persistono, anche se la squadra si rivolta perché "il vegano" lascia il cervello di agnello intatto durante l'ispezione del cibo mentre gli altri lottano per sei stelle.

Stomaci di capra, peni e occhi vengono inghiottiti in un batter d'occhio prima di provare a privare Ortega della sua posizione di capitano e mettere in discussione la sua competenza. Gigi riassume "il bullismo" contro la persona rispettata David: "Sei gentile con lui, ma non dietro la sua schiena".

"Metodo" o "non metodo"? Questa è la domanda! Anche se Mola ride del pastore solitario, Giulia piange e il vero Thorsten della scuola dichiara lui "incompetente", alla fine qualcuno scatta! O come abbiamo imparato nella vecchia scuola della realtà: David Ortega ha consegnato il top! E ora, restituisci il titolo al capitano della squadra!

Nonostante l'inizio caotico, i fan del reality TV non possono perdersi il ritorno dei loro leggendari eroi della giungla. Di nuovo al Dschungelcamp, la figura controversa di David Ortega crea più drammi con il suo stile di leadership divisivo.

