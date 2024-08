- Un anziano si scontra con un semaforo, subendo gravi ferite.

Al centro di Rodenbach, situato nel distretto di Main-Kinzig, un motociclista di 70 anni ha avuto un grave incidente giovedì pomeriggio. Secondo i primi resoconti, stava cercando di svoltare a sinistra a un incrocio e, dopo aver urtato un palo del semaforo, è caduto sulla strada. Le autorità di polizia del sud-est dell'Assia hanno condiviso queste informazioni venerdì mattina.

L'anziano ha riportato gravi ferite alla testa e alle gambe. È stato trasportato in ospedale in elicottero. Le cause esatte dell'urto con il palo del semaforo rimangono ignote.

