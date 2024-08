- Un anziano scopre una sospetta truffa - due arrestati

Un pensionato di Baar-Ebenhausen ha sventato una truffa, portando all'arresto di due sospetti da parte della polizia di Pfaffenhofen an der Ilm. Secondo le autorità, le due donne avevano come obiettivo di ottenere dell'oro dall'82enne dopo una falsa "chiamata di emergenza", come riferito dalla polizia.

In una mossa tipica dei truffatori, un falso poliziotto aveva informato in precedenza il pensionato che sua figlia doveva pagare una cauzione per evitare il carcere a causa di un incidente stradale mortale. L'astuto 82enne ha identificato l'inganno e ha collaborato con le richieste, come descritto dalla polizia.

Il finto passaggio di denaro sulla proprietà del pensionato ha portato all'arresto iniziale di una donna di 43 anni da parte della polizia. Una donna di 46 anni, che era apparentemente in attesa in un'auto, ha tentato di fuggire ma è stata successivamente catturata durante un inseguimento. Non è chiaro se queste donne abbiano già avuto successo con questa truffa, secondo un portavoce della polizia.

La zona intorno a Ingolstadt ha recentemente registrato un aumento di tali "chiamate di emergenza". La polizia ha ricevuto 16 segnalazioni di tali chiamate fraudolente in un solo giorno.

Le due sospette, che sono state arrestate, erano apparentemente intenzionate a prendere di mira i pensionati in Baviera, poiché la zona intorno a Ingolstadt ha registrato un aumento di tali truffe. La truffa coinvolgeva una falsa "chiamata di emergenza" e una richiesta d'oro, simile all'incidente di Baar-Ebenhausen.

