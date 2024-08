- Un anziano residente ha incontrato un'intrusione illegale, con conseguente aggressione mortale.

Dopo una violenta irruzione in una casa di riposo a Neuenkirchen, nel nord del Münsterland, una residente è purtroppo deceduta a causa delle gravi ferite riportate. Secondo un comunicato congiunto delle autorità, il presunto colpevole è stato ricoverato in un istituto psichiatrico.

Apparentemente, il 37enne ha scatenato il caos sbattendo la sua auto contro il muro dell'edificio. Successivamente, è riuscito a entrare nella struttura di cura rompendo una finestra, causando scompiglio. Ha poi aggredito un'89enne e un operatore (59 anni), causando gravi ferite a entrambi. Gli agenti di polizia intervenuti sono riusciti a sottomettere l'uomo utilizzando un Taser, un dispositivo che rilascia una scarica elettrica.

Purtroppo, la vittima 89enne è deceduta in ospedale. L'autopsia ha rivelato numerose fratture ossee. Le autorità stanno ancora indagando sulle motivazioni dell'aggressore mentalmente instabile, come dichiarato nel comunicato.

