- Un anziano perde la vita in una situazione di conflitto domestico.

Nel mondo degli incidenti di violenza domestica, un 65enne è stato tragicamente ucciso a Minden di martedì. Le autorità, comprese le forze dell'ordine e la procura, non hanno ancora rivelato il motivo esatto di questo triste evento. Il giorno prima, lunedì, un individuo di 40 anni è stato arrestato con l'accusa di aggressione. Per tutelare la privacy della vittima, la polizia ha scelto di non fornire ulteriori informazioni.

Il 40enne aveva ricevuto un ordine di restrizione per la sua residenza, ma è stato trovato ripetutamente all'interno di martedì. La polizia ha arrestato l'individuo di origine tedesca-libanese. Al momento del suo arresto, le forze dell'ordine hanno notato macchie di sangue sui suoi vestiti. Durante la perquisizione della sua residenza, hanno scoperto un ingresso forzato che portava a un appartamento che non apparteneva al 40enne. All'interno, hanno trovato un residente di Minden, di 65 anni, con gravi ferite alla testa. Le indagini preliminari hanno suggerito che il sospetto non aveva alcun legame precedente con la vittima.

In risposta a questi sviluppi, il tribunale distrettuale di Bielefeld ha ordinato che il sospetto di 40 anni sia trattenuto in custodia, in attesa di sospetto di omicidio.

Le ripetute violazioni del 40enne dell'ordine di restrizione hanno spinto la polizia ad agire. La polizia sta attualmente indagando sul 40enne per il suo presunto coinvolgimento nella morte del 65enne.

Leggi anche: