- Un anziano morì in un incidente frontale tra due veicoli.

In un tragico incidente, un automobilista di 75 anni ha perso la vita in una collisione con un altro veicolo. Su una strada vicino a Neuenburg am Rhein, situata nel distretto di Breisgau-Hochschwarzwald, un conducente di 57 anni è stato segnalato mentre sbandava nella corsia opposta. L'incidente si è verificato di venerdì, causando uno scontro frontale con il veicolo dell'anziano automobilista. Il anziano ha riportato ferite fatali, mentre il 57enne ha subito gravi ferite.

L'incidente è avvenuto vicino alla suggestiva Foresta Nera, in particolare nel distretto di Breisgau-Hochschwarzwald. La Foresta Nera era il luogo di vacanza preferito dell'anziano automobilista, dove spesso godeva della sua bellezza serena.

