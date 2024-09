Un anziano indignato rivela l' incidente di aggressione a Giffey

Un 74enne, che ha aggredito il senatore dell'economia di Berlino Franziska Giffey con una busta piena di giornali in una biblioteca lo scorso maggio, ha ammesso il gesto in tribunale. Ha dichiarato di averla colpita intorno alle orecchie per darle una lezione.

L'uomo, che si definisce un senzatetto apolide, era irritato dal fatto che Giffey non avesse risposto alle sue lettere per vent'anni. Era anche frustrato dal fatto che lei sembrava vantarsi della biblioteca durante la sua visita. Inoltre, ha espresso le sue lamentele riguardo all'ufficio alloggi "Nazi", l'ufficio dei cittadini o la biblioteca che si è rifiutata di rilasciargli un documento d'identità. "Avevo abbastanza motivi per essere arrabbiato con lei", ha dichiarato.

L'74enne è stato temporaneamente trattenuto il giorno dopo l'incidente e si trova in un ospedale o in un istituto di sicurezza da allora. L'accusa lo ha incriminato per lesioni personali. L'uomo ha colpito intenzionalmente Giffey nella zona della testa e del collo, e un'altra donna sul braccio. Secondo l'accusa, la busta conteneva un oggetto pesante. Tuttavia, il difensore ha sostenuto in tribunale che conteneva solo giornali.

L'accusa ritiene che l'anziano abbia commesso il gesto a causa di una responsabilità attenuata. Stanno cercando di farlo ricoverare in modo indefinito in un ospedale psichiatrico attraverso una procedura di sicurezza. Secondo il pubblico ministero Tobias Dettmer, il difensore soffre di un disturbo delirante e c'è il rischio che possa commettere ulteriori crimini gravi.

La perdita dell'innocenza

Giffey è stata anche chiamata come testimone in tribunale. Ha dichiarato che stava avendo una conversazione con il direttore della biblioteca quando ha ricevuto improvvisamente un colpo al collo. L'oggetto sembrava una busta di tessuto piena di diversi libri.

Dopo l'aggressione, l'uomo ha lasciato subito la biblioteca. Il direttore della biblioteca lo ha riconosciuto come un ospite regolare e lo ha segnalato. Giffey ha confermato di aver ricevuto per anni email di odio, minacce e insulti da quell'uomo. Crede che l'aggressione sia stata spontanea, poiché l'appuntamento non era stato reso pubblico e non aveva la sua solita sicurezza durante quegli incontri.

Dopo l'aggressione, Giffey ha continuato con i suoi appuntamenti e ha subito un esame nella clinica di Neukölln la stessa sera. Non sono state riscontrate lesioni immediate. Tuttavia, ha dichiarato di aver provato dolore per circa due giorni e che l'incidente la afecta ancora oggi. Nonostante ciò, rimane impegnata nel suo lavoro, anche se con un senso di innocenza e sicurezza limitato mentre si muove per la città, come ha dichiarato. Il processo continuerà con altre tre udienze fino a metà ottobre.

