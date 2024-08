- Un anziano ha subito un incidente stradale a Rudov, 87 anni

Una donna anziana di 87 anni è deceduta il giorno successivo a un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli a Rudow. Secondo le autorità, è deceduta in ospedale di venerdì, a causa delle ferite riportate. La donna è rimasta intrappolata nella sua auto e ha bisogno di essere soccorsa dai vigili del fuoco. Dopo essere stata liberata, è stata trasportata in elicottero in un centro traumatologico. Un uomo anziano di 85 anni è stato anche ricoverato per ulteriori trattamenti, e tre altre persone hanno riportato ferite lievi.

Le indagini preliminari e i resoconti dei testimoni oculari indicano che un individuo di 40 anni ha ignorato un semaforo rosso mentre guidava la sua auto, causando una collisione con il veicolo dell'85enne. L'impatto ha spinto il veicolo dell'85enne sul marciapiede, su un prato e contro un albero, dove la passeggera di 87 anni è rimasta intrappolata. Nel frattempo, il veicolo del 40enne è finito sull'altro lato della strada del canale. Le indagini per determinare la causa esatta dell'incidente sono in corso.

I vigili del fuoco sono stati fondamentali nel soccorrere la donna anziana rimasta intrappolata, utilizzando le loro competenze per estrarla dall'auto. Nonostante gli sforzi dei vigili del fuoco, la donna anziana è tragicamente deceduta il giorno successivo a causa delle ferite riportate.

Leggi anche: