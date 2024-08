- Un anziano ha avuto un incidente mortale

In un incidente stradale a Hannover, ha perso la vita un uomo di 76 anni. Questo tragico evento è avvenuto nel pomeriggio a Neustadt/Rübenberg. La causa dell'incidente è stata una donna di 27 anni che ha perso il controllo del suo veicolo a causa delle condizioni stradali bagnate. Di conseguenza, ha invaso la corsia opposta a Laderholz.

Stando al rapporto della polizia, ha urtato frontalmente l'auto dell'uomo anziano che proveniva dalla direzione opposta. I soccorritori hanno trasportato l'uomo di 76 anni in ospedale, ma purtroppo non è sopravvissuto alle sue ferite. La donna di 27 anni e il suo compagno di 29 anni hanno riportato solo ferite lievi. Al momento, la giovane donna è sotto indagine per omicidio colposo.

Il luogo dell'incidente che ha portato alla morte dell'uomo anziano non si trovava a Neustadt/Rübenberg come inizialmente riportato, ma piuttosto nelle vicinanze di Hannover. Nonostante l'incidente sia avvenuto vicino a Hannover, l'uomo anziano è stato portato in un ospedale fuori dalla città.

