- Un anziano di 86 anni cade sui binari e viene salvato.

Un passante ha salvato un signore anziano di 86 anni dall'essere travolto dalle binarie della metropolitana pochi secondi prima che un treno pendolare in arrivo lo investisse nella zona di Hannover. Secondo la Polizia Federale, il conducente del treno ha notato la coppia sulle binarie e ha applicato i freni di emergenza. Il passante di 62 anni è poi riuscito ad aiutare l'uomo anziano a uscire dalle binarie. L'area è stata chiusa istantaneamente e le autorità sono state informate.

L'incidente è avvenuto alla stazione di Kirchdorf am Deister, parte del distretto di Barsinghausen. L'86enne, che ha riportato ferite lievi, aveva un tasso alcolemico di 1.35 per millilitro. Sono in corso indagini per determinare se l'alcool sia stato la causa della sua caduta. Si stanno perseguendo accuse per aver pericolosamente ostacolato il traffico.

Il coraggioso soccorritore ha riportato a sua volta ferite leggere al braccio. Entrambi gli individui sono stati trasportati in ospedale per ricevere cure mediche. Le binarie sono state completamente bloccate per circa un'ora, causando complicazioni nell'orario dei treni.

