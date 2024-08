- Un anziano di 82 anni è morto in un incidente di trattore

Un uomo di 82 anni ha perso la vita in seguito a un incidente con il suo trattore nella regione dell'Oberbergischer. Le autorità hanno riferito che si è verificato un grave incidente. Si presume che l'anziano stesse guidando il suo trattore in una zona boschiva ben definita vicino a Waldbröl di domenica. Per ragioni ancora non del tutto chiare, ha perso il controllo del mezzo, che si è capovolto su un terreno irregolare, intrappolandolo. I testimoni lo hanno visto alla sera, ma purtroppo un medico ha potuto solo constatare il decesso.

La tragedia è avvenuta in un'area boschiva popolare per l'agricoltura, dove l'anziano uomo lavorava spesso con il suo trattore. Nonostante la sua vasta esperienza in agricoltura, il terreno imprevedibile del bosco sembra aver contribuito all'incidente.

