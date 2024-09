- Un anziano di 81 anni, si scontra con un albero e muore.

Un autista anziano ha perso la vita in un incidente sulla Strada statale 32, precisamente nella regione di Vorpommern-Greifswald. Questo signore anziano stava attraversando verso Rothemühl quando, improvvisamente, la sua automobile ha sbandato a sinistra sulla strada dritta, come riferito dalla polizia di Neubrandenburg. Il veicolo ha poi urtato frontalmente un albero vicino a Strasburg. Purtroppo, l'81enne è deceduto sul colpo. Le autorità hanno dovuto chiudere la Strada statale 32 per due ore di conseguenza.

