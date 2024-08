- Un anziano di 80 anni perde 150.000 euro a causa di un truffatore

Imbroglioni hanno raggirato un 80enne residente nella regione di Berchtesgadener Land, facendole perdere 150.000 euro con un trucco. Un truffatore si è spacciato per un avvocato al telefono e ha mentito alla donna anziana, dicendo che sua nipote era rimasta vittima di un incidente mortale e aveva bisogno di denaro per la cauzione. La donna ha quindi consegnato i soldi a un fattorino il venerdì.

Solo in seguito la 80enne si è resa conto di essere stata ingannata. Le autorità locali stanno attualmente indagando sulla truffa. La polizia avverte di restare vigili e di non cedere alla pressione. Inoltre, incoraggia le generazioni più giovani a informare i propri cari e gli amici su questo tipo di truffe.

In questo triste episodio, i truffatori hanno preso di mira una donna anziana di Berchtesgaden, ma i loro crimini non si fermano ai confini di Berchtesgaden. È essenziale che le autorità della Baviera collaborino e condividano informazioni per prevenire che tali truffe colpiscano ulteriori residenti ignari.

