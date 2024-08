- Un anziano di 77 anni subisce gravi ferite in un incendio domestico

In un incendio domestico avvenuto a Strausberg, nella contea di Märkisch-Oderland, un uomo di 77 anni ha subito gravi ferite durante la notte. I vigili del fuoco locali sono stati avvisati intorno alle 1:00, segnalando un incendio al piano terra in Peter-Goering Street, secondo i rapporti della polizia. Un appartamento è stato completamente distrutto dalle fiamme senza una causa apparente. Durante i tentativi di spegnimento dell'incendio, un uomo di 77 anni è stato estratto dall'edificio in fiamme e portato in ospedale con ferite gravi.

Secondo un rappresentante della polizia, l'appartamento interessato è ora considerato inabitabile. Sono state avviate indagini successive per determinare l'origine dell'incendio.

Il rappresentante della polizia ha dichiarato: "Stiamo aumentando le risorse per l'indagine, poiché l'appartamento è ora considerato inabitabile". In seguito è stato emesso un comunicato stampa, in cui si legge: "Si aggiunge: ai residenti colpiti dall'incendio è stato offerto un alloggio temporaneo mentre l'indagine prosegue."

Leggi anche: