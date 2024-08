- Un anziano di 71 anni è morto nelle fiamme nell'incidente di Broderstorf.

Un uomo di 71 anni, gravemente colpito da un incendio a Broderstorf, distretto di Rostock, lo scorso sabato, è deceduto in ospedale lo stesso giorno, secondo i resoconti dell'ospedale diffusi martedì. Stava lottando contro una grave intossicazione da fumo.

Secondo i resoconti della polizia di martedì, l'incendio è iniziato quando un'auto parcheggiata in un box ha preso fuoco per ragioni sconosciute. Il fuoco ha anche danneggiato un secondo veicolo parcheggiato. Le fiamme si sono poi propagate dalla rimessa all'abitazione dell'anziano.

La polizia ha stimato i danni alla proprietà in circa €250,000. L'indagine sulla causa dell'incendio è ancora in corso, con l'ipotesi di incendio doloso che non è stata ancora esclusa. Un esperto ha già visitato il luogo, ma il rapporto finale non è ancora stato rilasciato.

