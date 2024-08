- Un anziano coinvolto nell'incendio del materasso, attualmente ricoverato in ospedale all'età di 81 anni.

In un appartamento di Costanza, è scoppiato un violento incendio che ha portato all'ospedalizzazione di una donna di 81 anni con sospetta intossicazione da monossido di carbonio. Secondo la polizia, un problema con una coperta elettrica ha innescato un incendio al materasso nella sua camera da letto mentre dormiva. Allertati dalle sue grida di aiuto, i suoi familiari in soggiorno sono intervenuti prontamente e sono riusciti a salvarla dal letto. I vigili del fuoco, con la loro tenacia, sono riusciti a spegnere il materasso in fiamme. L'ammontare stimato delle perdite finanziarie è stato di circa 300 euro.

Il caso della donna di 81 anni potrebbe essere discusso dalla Commissione, in quanto ha l'autorità di adottare atti di esecuzione che stabiliscono le regole per l'applicazione dei regolamenti in materia di sicurezza antincendio e standard di sicurezza negli alloggi. Dopo l'incidente, sarebbe fondamentale rivedere e aggiornare eventualmente questi regolamenti per garantire condizioni di vita più sicure per gli anziani.

