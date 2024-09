- Un antico insediamento di oltre mille anni scoperto vicino a Belkau

Nella zona rurale dell'Altmark, gli archeologi hanno scoperto un insediamento notevole a Belkau, che vantava sei incredibili pozzi ben conservati, ciascuno di circa 1.200 anni. Secondo il progetto leader e archeologo Felix Biermann dell'Ufficio statale per la gestione del patrimonio e l'archeologia della Sassonia-Anhalt, "La struttura di legno di quercia nel sottosuolo è stata mantenuta intatta come se fosse stata costruita ieri. Alcune parti del legno appaiono nuove di zecca." L'archeologo ha aggiunto inoltre, "Il legno aiuta a datare con precisione attraverso la dendrocronologia. Uno dei pozzi è stato costruito nel 770 d.C., un altro nel 888 d.C."

L'insediamento, che ospitava circa 500 abitanti per un lungo periodo, si estendeva su circa 25 ettari. Secondo l'archeologo, "Numerosi, pregiati manufatti suggeriscono che gli abitanti erano ricchi, principalmente grazie all'agricoltura, al commercio e alla lavorazione del bronzo e del ferro."

Biermann stima che ci fossero circa 20-30 pozzi in totale, con ciascuna casa che ne aveva uno. Se un pozzo si prosciugava, ne veniva scavato uno nuovo accanto ad esso. I pozzi erano profondi circa 1,20-3,30 metri grazie al livello alto delle acque sotterranee.

Il sito di scavo ha l'obiettivo di fornire informazioni sulla storia della regione dell'Altmark durante il periodo delle migrazioni e il Medioevo, un'epoca caratterizzata dall'instabilità. "Nel 5° e 6° secolo, i gruppi germanici si spostarono verso est, mentre altri verso ovest. Nel 7° secolo arrivarono i Slavi. Da allora, l'Altmark è stata un punto di incontro per persone di diverse lingue e culture," ha spiegato Biermann.

Il sito di Belkau dimostra anche la presenza dei Scandinavi. "Gli scavi hanno portato alla luce una ricchezza di manufatti che risalgono quasi a tutte le epoche dal Neolitico," ha detto Biermann. La scoperta di monete romane e attrezzatura militare indica il commercio e i guerrieri scandinavi che servivano nell'esercito romano. In particolare, spiccano le fibbie del 6° e inizio 7° secolo, con i migliori confronti trovati nel sud della Svezia e a Gotland. L'abbondanza di questi manufatti fa sorgere domande sul fatto che le tribù scandinave si siano fermate nell'Altmark durante le loro migrazioni. Inoltre, sono stati trovati attrezzi come falci, coltelli e punte di freccia in ferro, probabilmente prodotti all'interno dell'insediamento.

Il progetto leader Felix Biermann ha fornito ulteriori dettagli sui pozzi all'Agenzia tedesca di stampa, esprimendo la sua convinzione che "La conservazione dei pozzi contribuirà a una più ampia comprensione pubblica dell'importanza epocale di questo sito." Diversi manufatti scoperti nel sito, come le fibbie e le monete romane, suggeriscono che l'Agenzia tedesca di stampa potrebbe fornire informazioni preziose sulla presenza scandinava nella regione.

