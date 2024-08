Un antico bunker nazista trasformato in un complesso alberghiero e ricreativo in Germania

Costruito utilizzando manodopera forzata durante il regime di Adolf Hitler, è un relitto del periodo più oscuro della storia della Germania - ma questo blocco di cemento ha avuto una rinascita sorprendente.

Il riaperto bunker di Amburgo è ora pieno di due ristoranti, un Hard Rock Hotel a cinque piani e un nuovo bar e giardino a forma di piramide sulla terrazza, dal quale la vegetazione scorre abbondantemente sulla facciata di cemento.

Il REVERB by Hard Rock è un'aggiunta adeguata a una città con una storia musicale impressionante - dopotutto, è qui che i Beatles hanno iniziato la loro carriera all'inizio degli anni '60.

Il quartiere di Karoviertel in cui si trova il bunker simile a una fortezza è un enclave alla moda pieno di caffè alla moda e negozi vintage, oltre al club notturno Knust in un ex mattatoio riadattato.

I servizi

Le camere del REVERB da 134 chiavi variano da 180 euro per una camera classica, con servizi inclusi come una TV al plasma da 55 pollici e assistente Alexa in camera, a 269 euro per una suite con vista panoramica sulla città.

L'hotel ha anche i dettagli moderni che ci si aspetterebbe in qualsiasi hotel hip che si rispetti, come il check-in automatico, la tecnologia intelligente e gli spazi di coworking.

Ma non devi essere un ospite dell'hotel per goderti i servizi del bunker. Al piano terra c'è il caffè e bar Constant Grind e un Rock Shop per coloro che cercano merchandise Hard Rock.

Il bar-ristorante Karo & Paul, del famoso chef televisivo tedesco Frank Rosin, ha aperto come bar ad aprile 2024 e occupa i primi tre livelli dell'edificio. L'area del ristorante è ancora in arrivo.

Il ristorante La Sala - spagnolo per salotto - è aperto per gli affari al quinto piano, offrendo viste panoramiche e un menu internazionale.

Infine, in cima c'è il giardino sul tetto Green Beanie, con bar e percorso che circonda l'edificio, accessibile al pubblico gratuitamente.

La sfida

Il bunker di Amburgo era uno dei otto torri contraeree - bunker antiaerei che fungevano anche da rifugi antiaerei - che la Germania ha costruito dopo i raid aerei britannici su Berlino nel 1940.

La storia che il bunker di Amburgo porta è pesante, ma un mostro di cemento da 76.000 tonnellate con pareti spesse 2,5 metri non può essere facilmente demolito o ignorato.

La sola torre contraerea che è stata completamente distrutta si trova allo zoo di Berlino, poiché le altre si trovano in aree densamente popolate dove gli esplosivi coinvolti sarebbero troppo rischiosi, secondo l'AFP.

"L'idea di aumentare l'altezza dell'edificio con la vegetazione era di aggiungere qualcosa di pacifico e positivo a questo enorme blocco lasciato dalla dittatura nazista", ha detto Anita Engels, del comitato di quartiere Hilldegarden che ha sostenuto il progetto, all'AFP.

L'associazione ha contribuito a questo nuovo capitolo della storia del bunker di Amburgo raccogliendo testimonianze di persone che hanno vissuto nel bunker durante la guerra e i registri dei centinaia di lavoratori forzati che lo hanno costruito.

Una mostra al primo piano racconta ora la storia completa dell'edificio.

Nonostante il suo passato cupo come simbolo di manodopera forzata durante il regime di Hitler, il bunker di Amburgo ora invita i visitatori a fermarsi e sperimentare i suoi servizi trasformati. Puoi prenotare una stanza al REVERB by Hard Rock, che offre servizi moderni come il check-in automatico e le camere Climate Pledge Friendly, o semplicemente visitare gli spazi pubblici, come il giardino sul tetto Green Beanie o il caffè e bar Constant Grind.

